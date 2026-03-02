鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-02 12:30

在衝突急遽升溫之際，以色列國防軍宣布已完成針對伊朗高層的「清除行動」，同時指控伊朗正加速恢復飛彈產能、重建地下軍事設施。

根據陸媒報導，當地時間週日（1 日）晚間，以色列國防軍宣布，已完成針對伊朗「各條戰線高級領導層」的清除行動。

‌



以軍表示，將持續鎖定並剷除一切對以色列及其公民安全構成威脅的勢力，同時擴大對伊朗關鍵基礎設施的打擊行動。

以色列國防軍指出，自本輪與伊朗衝突升高以來，以色列空軍已對伊朗境內多處軍事目標發動數百次空襲，累計投擲超過 2000 枚炸彈，約為 2025 年「12 日戰爭」期間投彈總量的一半。

以軍並表示，過去數小時內，以色列戰機在伊朗首都德黑蘭上空掌握制空權，並成功打擊與摧毀多項關鍵設施，包括彈道飛彈發射器、防空系統及指揮中心等軍事目標。

以色列指控伊朗加速恢復飛彈產能

與此同時，以軍 1 日發表的另一份聲明指出，伊朗近期正加快恢復飛彈生產能力，此舉被以方視為「生存威脅」，強調絕不允許伊朗重新建立其軍事實力。

聲明指出，以色列在去年 6 月的軍事行動中，成功阻止伊朗生產至少 1500 枚彈道飛彈。以軍情報部門當時發現，伊朗的飛彈生產速度「顯著加快」，並企圖在 2027 年前生產約 8000 枚飛彈。

以軍進一步表示，在去年 6 月「12 日戰爭」結束後，伊朗投入大量資源恢復飛彈產能。

根據以方評估，在 2 月 28 日美以聯手發動新一輪攻擊前，伊朗每月可生產數十枚彈道飛彈，且恢復速度明顯提升。