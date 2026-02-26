鉅亨網新聞中心 2026-02-26 22:10

在中國進行正式訪問的德國總理梅爾茨 (Friedrich Merz)，周四 (26 日) 前往浙江杭州參訪機器人製造商宇樹科技，這是梅爾茨此次兩天訪中行程中，繼北京之後的第二站。

王興興回應德國總理參訪：對中國機器人技術與產業的肯定(圖:中國央視擷圖)

在宇樹科技創辦人兼董事長王興興的陪同下，梅爾茨現場觀看了多項機器人技術展示，包括結合武術表演的「WuBot」，以及機器人拳擊、舞蹈與格鬥演示。據陸媒《新華社》報導，梅爾茨在參訪過程中表現出濃厚興趣，不僅仔細聽取產品介紹，更親自拿起機器人組件近距離觀察。

此次隨同梅爾茨訪中的代表團規格極高，包含約 30 名來自汽車、化工、生物製藥、機械製造及循環經濟等德國優勢產業的頭部企業高管。在杭州行程中，德國代表團與 10 家涵蓋人工智慧、人形機器人、新能源汽車等領域的中國企業進行了交流，展現出德國欲深化與中方務實合作的強烈意願。

王興興在接受採訪時表示，對德國總理的到訪深感榮幸，並認為這不僅是對宇樹科技的肯定，更是對中國機器人產業鏈活力與技術實力的認可。他強調，德國是宇樹科技國際化戰略中的關鍵市場，在工業自動化與精密工程領域擁有深厚積累。

目前，中國機器人相關註冊企業已突破 100 萬家，宇樹科技憑藉人形機器人 G1 與四足機器人 Go2 等產品在國際市場展現出強勁競爭力。