2026-02-12

針對汽車行業長期以來的「內捲式」惡性競爭，中國國家市場監督管理總局周四 (12 日) 正式發布並施行《汽車行業價格行為合規指南》，代表官方將正式以法律與規範，嚴格約束過去數年席捲全球最大汽車市場的「價格戰」。

《指南》的核心要點之一，是禁止汽車企業以低於成本的價格進行競爭。新規明確界定，「生產成本」不僅包含工廠端的製造成本，還涵蓋了管理費用、財務費用與銷售費用等期間費用。此舉旨在堵住企業僅以工廠成本定價而忽視日常營運成本的漏洞，防止產業陷入「競底」的惡性循環。

此外，銷售企業 (如 4S 店) 也被要求不得低於進貨成本銷售商品。

針對近年興起的軟體定義汽車，《指南》要求廠商必須規範「付費解鎖」功能的收費。若有免費試用期，必須明確告知期限及後續收費標準，且未經明確告知的增值功能不得擅自收費。

在銷售端，企業必須實行明碼標價，嚴禁在標價外加價或收取未標明的費用，並禁止使用虛假的「原價」或「限時價」來誤導消費者。

為維護市場公平競爭，《指南》強調汽車生產企業應尊重經銷商的自主定價權，禁止實施價格串通、固定價格或變更價格水平等違規行為。同時，汽車交易平台也被鼓勵建立風險提醒機制，當出現顯著低價行為時，應向消費者及經營者進行風險雙向提示。

監管機構也完善了去年底發布的諮詢草案中的一些指導方針。其中包括將線上購車平台歸類為即時市場監測機構，鼓勵這些平台在商家以異常低的價格出售車輛時，向消費者和監管機構發出「雙重風險警報」。