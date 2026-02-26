鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-02-26 15:00

中國國務院總理李強周三（25 日）在北京人民大會堂同德國總理梅爾茨共同出席中德經濟顧問委員會座談會，60 餘位中德企業代表出席。

據《新華社》報導，李強表示，當前世界經濟仍然面臨著較大挑戰，單邊主義、保護主義在一些國家和地區抬頭甚至盛行，使國際經貿秩序遭到嚴重破壞。

李強指出，雙方可以重點聚焦三個方面協同發力，實現更高水準的互利共贏。

一是做強傳統合作的基本盤。兩國企業可以繼續深耕機械、裝備、化工等領域合作，加快業務本土化，不斷提升韌性和效率。

二是把握未來發展的新機遇。支持兩國企業和科研機構推進創新資源雙向流動，深入展開技術共研、平台共建、成果共享，還可以共同開拓第三方市場。

三是營造投資興業的好環境。中國將堅定不移擴大高水準對外開放，積極解決德國等外資企業合理訴求。希望德國政府提供開放、公正、非歧視的營商環境，讓兩國企業遵循市場原則展開合作與競爭。希望中德企業家既為推動兩國經貿合作，也為增進雙方溝通理解、促進雙邊關係穩定發揮重要作用。

據《新華社》報導，梅爾茨表示，德中互為重要經貿合作夥伴，雙邊經貿關係充滿活力，多年來始終保持高水準發展，有力促進了兩國經濟成長。