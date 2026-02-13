鉅亨網編譯段智恆 2026-02-13 19:30

中國科技公司百度 (BIDU-US)(09888-HK) 宣布，將在旗下主要手機搜尋應用程式中整合熱門人工智慧 (AI) 代理工具 OpenClaw，讓用戶可直接透過 App 操作 AI 功能。百度發言人表示，從周五 (13 日) 稍晚開始，選擇加入的用戶即可在百度搜尋 App 內傳送訊息給 OpenClaw，完成排程、檔案整理與撰寫程式碼等任務。

農曆春節前大招！百度把OpenClaw搬進搜尋App 搶攻流量紅利(圖：REUTERS/TPG)

近來 AI 代理 (AI agent) 因具備自動化處理工作的能力而迅速走紅，包括管理電子郵件與操作線上服務等。過去這款由奧地利團隊開發、採開源形式釋出的 AI 工具，主要透過 WhatsApp 或 Telegram 等聊天應用程式使用。中國企業如阿里巴巴 (BABA-US)(09988-HK)、騰訊(00700-HK) 與百度，則已允許用戶在其雲端系統上運行 OpenClaw。

百度表示，其搜尋 App 目前擁有約 7 億名月活躍用戶。除搜尋平台外，公司也正將 OpenClaw 功能拓展至電子商務業務及其他服務，進一步強化 AI 應用場景。

此次整合時點正值中國農曆新年前夕，科技巨頭加速推進 AI 布局，力圖吸引新用戶並提高變現能力。阿里巴巴同樣將旗下電商平台淘寶與旅遊平台飛豬，整合至自家 AI 聊天機器人通義千問 (Qwen) 之中，並宣稱截至 2 月 11 日止的 6 天內，透過該應用程式完成的消費訂單超過 1.2 億筆。

通義千問用戶可在聊天機器人內比較個人化商品推薦，並透過支付寶完成付款流程，無須跳轉至其他平台。過去 AI 工具雖可依據提示推薦商品，但消費者仍須離開應用程式，在多個平台間操作才能完成交易。