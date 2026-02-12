鉅亨網編譯余曉惠 2026-02-13 06:40

國際油價周四 (12 日) 下挫，原因包括需求疲軟、中東衝突重燃的疑慮和緩，且投資人預期供給將增加。

〈能源盤後〉需求減緩、供應看增 油價下挫近3% (圖:Shutterstock)

布蘭特原油期貨下跌 1.88 美元或 2.71%，收在每桶 67.52 美元。

美國西德州中級原油 (WTI) 下跌 1.79%，收在每桶 62.84 美元。

‌



國際能源署 (IEA) 周四表示，今年全球石油需求增速將低於此前預期，同時預測儘管 1 月份供應中斷導致減產，但仍將出現大量過剩。

布蘭特和美國原油價格原本都從美伊局勢疑慮中獲得支撐，但在 IEA 月度報告發布後翻黑下跌。

以色列總理尼坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 在離開華盛頓時表示，美國總統川普似乎正在構思解決與伊朗核子武器衝突的方案。

顧問公司 Lipow Oil Associates 總裁 Andrew Lipow 說：「川普持續與 伊朗進行談判，將有助於降低地緣政治風險，」

Lipow 另表示，IEA 的預測顯示 2026 年的需求將會「相當明顯」減少。他說：「市場普遍預期，來自委內瑞拉的供應量將增加。」

美國總統川普周四表示，美國必須與伊朗達成協議，並認為協議可能在下個月內達成。

川普周二曾表示，如果未能與伊朗達成協議，他正考慮向中東派遣第二艘航空母艦。目前有關下一輪談判的日期與地點，都尚未公布。

美國原油庫存大幅攀升，導致原油回吐早盤漲幅。美國能源資訊署 (EIA) 數據顯示，上周美國原油庫存增加 850 萬桶，來到 4.288 億桶，遠超路透調查分析師預期的增加 79.3 萬桶。