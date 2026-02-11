鉅亨網編譯陳韋廷 2026-02-11 17:20

全球最大避險基金橋水創辦人達利歐最新警告，美國已經陷入他所提出的帝國興衰週期中的「第五階段」，正處在國內秩序瀕臨崩潰與內外衝突一觸即發的危險邊緣。

橋水達利歐：美國處於秩序崩潰與內戰邊緣 黃金是唯一避險方舟(圖:shutterstock)

達利歐將國家生命週期劃分為六個階段，而美國目前處於第五階段，也就是即財政與價值觀嚴重分化、政治妥協機制失靈、民粹情緒高漲的「邊緣期」。

他周二 (10 日) 在杜拜受訪時表示，他基於長期研究後提出，在債務高企、政治極化的背景下，投資人應重視黃金這一「非負債型資產」，並調整個人財務與生活策略以應對潛在動盪。

達利歐指出，目前全球受到貨幣與信貸週期、國內政治秩序、地緣政治變動、自然力量與科技革新五大勢力的驅動。

他進一步解釋說，「我們尚未進入第六階段的秩序崩潰，但正朝這一方向加速靠近」，並引用民調稱約有 25% 美國人願為自身立場採取激烈手段，反映出社會共識已出現嚴重裂痕。

在金錢與債務層面，達利歐深入剖析美國面臨的系統性風險。他指出，當前美國政府赤字持續擴大，而儲備貨幣需求不足，恐推高長期利率，迫使聯準會 (Fed) 以「印鈔購債」方式進行干預，進而引發貨幣貶值與滯脹壓力。

他回顧 1971 年美元與黃金脫鉤以來的歷史，指出類似政策模式曾多次導致經濟陷入停滯性通膨困局，而當前債務規模與政治環境使這一風險尤為嚴峻。

至於資產配置策略方面，達利歐明確建議投資人將黃金納入組合，比例應在 5% 至 15% 之間。他強調，黃金是唯一不依賴他人信用承諾的資產，在法幣體系面臨考驗的時期具有不可取代的「貨幣屬性」。

儘管對美國當前處境表達深切憂慮，達利歐仍指出，若能出現具備高度智慧與領導力的政治人物，推動財政改革與社會和解，局勢仍有挽回可能。