鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-02-10 19:40

隨著全球宏觀經濟不確定性與地緣政治風險加劇，國際金價近期屢創新高，上周一度逼近每盎司 5,590 美元的歷史高點。這波強勁的漲勢促使多家頂級投行紛紛上調預測，其中法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 大宗商品策略主管 David Wilson 明確指出，金價有望在年底前挑戰 6,000 美元大關。

法國巴黎銀行認為，當前支撐金價的核心因素已轉向結構性風險。Wilson 指出，川普政府對格陵蘭島實施新關稅的可能性，以及市場對美國聯準會獨立性和未來利率路徑的擔憂，正成為推動金價破紀錄的新催化劑。

‌



此外，各國央行持續的增持行動提供堅實支撐，波蘭宣布增購 150 噸黃金，而中國央行截至今年 1 月已連續 15 個月增持。Wilson 強調，相較於波動劇烈且物理市場需求放緩的白銀，黃金能提供更佳的避險保護。

除了法國巴黎銀行，金融界已出現一股將目標價定在 6,000 美元的集體趨勢：

• 德意志銀行 (Deutsche Bank)： 預計 2026 年基本目標為 6,000 美元，在樂觀情境下甚至可能達到 6,900 美元。

• 瑞銀 (UBS)： 已將 2026 年 9 月的目標價由 5,000 美元大幅上調至 6,200 美元。

• 摩根大通 (JP Morgan)： 抱持堅定的看漲立場，預測 2026 年底金價將達 6,300 美元，理由是市場正結構性地從紙面資產轉向實體資產。

• 法國興業銀行 (Societe Generale)： 同樣看好 6,000 美元，並警告若趨勢持續，此預測可能仍顯保守。