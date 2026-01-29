鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-29 13:30

全球匯市正經歷歷史性重構，美元突破週期調整範疇，踏入結構性弱勢通道。歷史經驗顯示，長期貨幣疲軟往往反映深層制度變革，而當前演算法交易與機構部位集中化更放大這一趨勢。

專家指出，一旦美元跌破關鍵技術支撐位，資金外流慣性將觸發「突破 - 跟風 - 再突破」的加速下跌循環。交易者必須在短期催化 (通膨數據、政策聲明) 與長期結構力量 (央行分化、資本流動) 之間尋找平衡，以提升勝率。

聯準會 (Fed) 的謹慎緊縮姿態與澳洲、歐洲央行等機構的激進立場形成背離，使「相對收益率差」取代絕對利率成為美元交易核心邏輯。

儘管美債殖利率在 Fed 本月開會前維持震盪，但其穩定性反成美元弱勢來源。相較其他經濟體攀升的收益預期，美元吸引力持續削弱。



美國政府公開容忍美元貶值的態度，動搖了國際資本的估值錨。美國政策優先從「維持強勢」轉向「可控貶值」，迫使交易員重構風險評估模型，而美國政府停擺威脅、貿易政策反轉等事件均可引發美元跳空波動。

資本流動重構的持續性，成為美元長期下跌的底層邏輯，趨勢交易者不宜逆勢操作。

至於美元結構性下跌引發全球資產重新定價的受益者有以下標的：

貨幣：澳幣以升息預期與商品連動領漲，歐元憑藉歐洲央行 (ECB) 緊縮與經濟韌性緊隨其後，瑞郎、日元在波動中具對沖價值。

大宗商品：黃金突破每盎司 5300 美元創歷史新高，原油等透過加元、澳元貨幣對間接受益。

股市：美國科技、製造業等出口企業股價與美元指數負相關性增強，相關 ETF 存在做多機會。

債市：美債與非美債利差變化可透過期貨套利捕捉。

目前，美元交易呈「趨勢加速」特性，機構淨空頭持股佔比超 30% 恐觸發非線性下跌。交易員必須緊盯 CFTC 持股報告，警覺 Fed 意外轉鷹或地緣緩和引發的反彈。

技術面顯示，美元指數失守 96.97 關鍵價位，目前在 96.15 壓力位置震盪，下方支撐看 95.32。建議透過寬跨式選擇權來應對波動率上升，嚴格遵循部位管理紀律。