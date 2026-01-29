鉅亨網編譯陳韋廷
全球匯市正經歷歷史性重構，美元突破週期調整範疇，踏入結構性弱勢通道。歷史經驗顯示，長期貨幣疲軟往往反映深層制度變革，而當前演算法交易與機構部位集中化更放大這一趨勢。
專家指出，一旦美元跌破關鍵技術支撐位，資金外流慣性將觸發「突破 - 跟風 - 再突破」的加速下跌循環。交易者必須在短期催化 (通膨數據、政策聲明) 與長期結構力量 (央行分化、資本流動) 之間尋找平衡，以提升勝率。
聯準會 (Fed) 的謹慎緊縮姿態與澳洲、歐洲央行等機構的激進立場形成背離，使「相對收益率差」取代絕對利率成為美元交易核心邏輯。
澳洲通膨超預期後，市場對央行升息的定價機率飆升至 70%，直接推動澳元兌美元持續走強。這完美演繹了拋補利率平價機制，即投資人借入低利美元，買進高息澳元，賺取利差與匯率升值雙重收益。
儘管美債殖利率在 Fed 本月開會前維持震盪，但其穩定性反成美元弱勢來源。相較其他經濟體攀升的收益預期，美元吸引力持續削弱。
美國政府公開容忍美元貶值的態度，動搖了國際資本的估值錨。美國政策優先從「維持強勢」轉向「可控貶值」，迫使交易員重構風險評估模型，而美國政府停擺威脅、貿易政策反轉等事件均可引發美元跳空波動。
地緣政治緊張進一步放大不確定性，促使資金湧入黃金、瑞郎等避險資產。交易員需將領土爭端、制裁風險納入考輛，例如地緣政治緊張升級時做多黃金對沖美元風險。
外國機構正透過「風險剝離」策略來對沖美元部位，賣出美股等資產的同時，也做空美元遠期合約。這種操作使傳統「買美元配美股」模式逆轉為「借美元賣遠期」，遠期價格下跌傳導至即期市場，形成自我強化的貶值循環。
資本流動重構的持續性，成為美元長期下跌的底層邏輯，趨勢交易者不宜逆勢操作。
至於美元結構性下跌引發全球資產重新定價的受益者有以下標的：
貨幣：澳幣以升息預期與商品連動領漲，歐元憑藉歐洲央行 (ECB) 緊縮與經濟韌性緊隨其後，瑞郎、日元在波動中具對沖價值。
股市：美國科技、製造業等出口企業股價與美元指數負相關性增強，相關 ETF 存在做多機會。
債市：美債與非美債利差變化可透過期貨套利捕捉。
目前，美元交易呈「趨勢加速」特性，機構淨空頭持股佔比超 30% 恐觸發非線性下跌。交易員必須緊盯 CFTC 持股報告，警覺 Fed 意外轉鷹或地緣緩和引發的反彈。
技術面顯示，美元指數失守 96.97 關鍵價位，目前在 96.15 壓力位置震盪，下方支撐看 95.32。建議透過寬跨式選擇權來應對波動率上升，嚴格遵循部位管理紀律。
美元的結構性弱勢既是挑戰亦是機遇，唯有深諳政策分化、資本流動與跨資產連動的邏輯，方能在全球資本重構浪潮中精準掘金。
下一篇