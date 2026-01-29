鉅亨網編輯林羿君 2026-01-29 17:00

金融市場跡象顯示，美元近期的劇烈震盪，已開始對美國國債市場產生顯著影響，這釋出了一個初步的警示信號：美元走勢疲軟正潛在性地推高長期利率。

美元震盪開始波及美債！長天期殖利率急跳 市場為通膨回歸定價。(圖:shutterstock)

儘管上週彭博美元指數曾跌至近 3 年低點而債市反應冷淡，但本週二與週三的交易情況顯示，兩者之間的連動性已顯著增強，美元的動盪直接引發了公債市場的激烈反應。

市場波動的核心在於政界言論引發的匯率起伏。週二 (27 日) 晚間，美國總統川普表達對美元貶值不感擔憂後，美元隨即短線暴跌；隨後在週三(28 日)，美國財政部長貝森特澄清並否認匯率干預計畫，促使美元大幅回升。

值得關注的是，這兩日的長期公債殖利率與美元走勢，呈現明顯的反向關係，即美元下跌時長債殖利率大幅攀升，美元反彈則伴隨殖利率回落。

這種現象反映出，市場正高度警惕貨幣貶值可能引發的通膨壓力，對於致力於降低借貸成本的美國政府而言，無疑是一項重大的政策挑戰。

三菱日聯證券美洲公司美國宏觀策略主管 George Goncalves 分析指出，美國長期債券的命運正與美元緊密掛鉤。在當前國際金融環境下，若美元疲軟進一步催生通膨，將使得長債對投資者的吸引力銳減。

另一個關鍵證據在於，通膨保護國債（TIPS）近期的表現優於基準國債，證實了市場將美元波動視為潛在的通膨催化劑，並藉此規避相關風險。

目前的債券市場正呈現典型的「熊陡」走勢，殖利率的上漲集中在長期公債，30 年期與 2 年期利差擴大約 0.07 個百分點，創下數月來最大單日漲幅，這通常被視為投資者預期通膨將再度升溫的訊號。