油氣高價+升息預期！澳元意外成避風港 兌美元近4年最強 兌日元飆逾35年新高
全球市場動盪之際，澳元意外成為資金的避風港。受原油與天然氣價格居高不下，以及市場加大押注澳洲央行 (RBA) 最快下周升息的影響，澳元近期走勢強勁，今 (11) 日兌美元升至 2022 年 6 月以來的最高水位，兌日元更創逾 35 年新高。
截至台灣時間周三下午 1 時 09 分，澳元兌美元延續昨日漲勢，升值 0.9% 至 0.7183，此前一度升高至 0.7188。
交易員與經濟學家持續上調對 RBA 升息預期，令澳元在市場波動加劇時更具抗震能力。
此外，身為主要能源出口國的澳洲，若油氣價格維持高位，將進一步支撐澳元走勢。
雪梨 AT Global Markets 首席市場分析師 Nick Twidale 指出，在目前環境下，澳元比其他貨幣更具吸引力，但與傳統的地緣風險模式背道而馳。過去在地緣緊張時，澳元往往走弱，兌日元跌幅尤其更為明顯。
RBA 官員曾表示，若伊朗衝突加劇通膨壓力，將毫不猶豫地提高政策利率，這一鷹派言論也為澳元提供支撐。
根據利率互換市場數據，市場目前預期 RBA 下周二 (17 日) 升息機率超過 70%，帶動澳洲公債殖利率在已開發市場中表現居前。
澳洲公債與美債殖利率利差在周二 (10 日) 來到 2022 年 10 月以來之最，進一步鞏固澳元升勢。
