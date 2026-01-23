鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-23 09:34

日本 12 月通膨明顯降溫，是四個月來首見下滑。但考量到通膨仍連續第 45 個月高於日本銀行 2% 的目標，加上曾引發政治風波的米價現仍居高不下，預料將成為日本眾議院 2 月 8 日改選前的攻防重點。

日本12月通膨明顯降溫 米價仍高成眾議院改選攻防焦點 (圖:Shutterstock)

官方數據顯示，2025 年 12 月整體通膨為 2.1%，較 11 月的 3% 明顯降溫，創 2022 年 3 月以來最低水準，剔除生鮮食品價格的核心通膨率則為 2.4%，觸及 2024 年 10 月以來新低，兩者皆符合市場預期。

‌



此外，剔除生鮮食品與能源的「核心核心」通膨率，從 11 月的 3% 降至 2.9%。

日本 2025 全年通膨率為 3.2%，回顧全年走勢，通膨在 1 月達到兩年高點，隨後逐步回落。

米價風波

受到米荒影響，日本去年 5 月米價飆漲到歷史新高，米價通膨也創下 50 多年紀錄。在民怨四起之際，前農林大臣江藤拓 (Taku Eto) 卻以一席「從不需要買米」的言論引發公憤，最後被迫下台，成為當時石破茂政府的「稻米危機」。

在那之後，米價通膨連降七個月，12 月米價通膨為 34.4%。

儘管如此，日本的米價仍接近歷史高位。日本農林水產省的數據顯示，截至 1 月 11 日為止的一周，5 公斤米的平均價格為 4267 日元。

臨時大選壓力

日本首相高市早苗周五一早已經簽字通過解散眾議院決議書，為 2 月 8 日的臨時大選鋪路。眾議院下午將召開全體會議，隨後正式解散。

高市內閣把應對民生成本列為首要任務，並承諾暫停日本 8% 食品稅兩年，以緩解生活成本上升對家庭的負擔。

她的政府去年推出高達 1.35 兆美元的刺激方案，包括擴大地方政府補助，以及提供電費和瓦斯費補貼。

日銀決策

長期來看，周五公布的數據顯示價格仍保持穩定上揚走勢，這使日銀有理由維持進一步升息的步調。

市場普遍預期，日銀在幾小時後的政策會議上將維持 0.75% 的現行政策不變。日銀同時將公布 2026 年的最新通膨與國內生產毛額 (GDP) 預測。

大多數經濟學家認為，日銀在 12 月 19 日升息後，將在 6 月或 7 月進行下一次升息，但若日元過於疲弱，可能促使提前升息。