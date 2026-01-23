search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

歷史性轉折！10年期日債殖利率20年來首度超越股市股息率

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導

日本金融市場本周出現了至少 20 年來未見的重大轉變，由於近期日本主權債券市場遭遇拋售，導致債券殖利率攀升，日本股票的股息殖利率已正式跌破 10 年期政府公債殖利率。

cover image of news article
歷史性轉折！10年期日債殖利率20年來首度超越股市股息率(圖:shutterstock)

數據顯示，東證指數 (Topix) 成分股的平均股息殖利率，目前約為 2.28%，已低於 10 年期公債 2.34% 的殖利率。根據《彭博》自 2005 年 8 月以來的追蹤紀錄，這是此項數據首度出現交叉反轉。


這也反映出，在日本央行啟動升息循環並逐步縮減購債規模後，隨著債券殖利率走高，市場動態已發生根本性的變化。

針對此現象，大和證券首席策略師 Yugo Tsuboi 警告，這種殖利率交叉可能會削弱股市的上升動能。他特別提到，過往常見的季節性股息導向買盤，在今年可能會因為債券更具吸引力而受到限制。

然而，部分投資專家仍對股市持有信心。Allianz Global Investors 日本股票投資長 Koji Nakatsuka 表示，通膨因素與對國家財政健康惡化的擔憂，持續支撐投資股票的理據。他分析，雖然債券名目殖利率上升，但在考慮通膨後的實質報酬率將會下降，相較之下，股票則有望受益於通膨推動的股價漲勢。這意味著在通膨環境下，股市在資產配置中仍具備其獨特的抗通膨優勢。


文章標籤

日股日債殖利率股息率日本央行升息利率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

      Empty
      Empty