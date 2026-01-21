search icon



日債拋售潮延燒到美債 貝森特：已與日本溝通、駁斥歐洲「資本武器化」可能性

鉅亨網編譯余曉惠

日本公債周二 (20 日) 遭遇拋售、並波及美國公債市場，對此美國財長貝森特 (Scott Bessent) 周二 (20 日) 描述，日債殖利率兩日來的波動幅度換算到美債相當於 10 年期殖利率暴漲 50 個基點，面對如此劇烈的波動，他已與日本財務大臣片山皐月對話，並駁斥歐洲因格陵蘭問題而拋售美債的說法。

cover image of news article
日債拋售潮延燒到美債 貝森特：已與日本溝通、駁斥歐洲「資本武器化」可能性 (圖:Shutterstock)

貝森特在瑞士達沃斯出席一年一度的世界經濟論壇 (WEF) 時接受 Fox News 訪問，他說：「我已經和日本的經濟對口官員保持聯繫，相信他們會開始對外發聲，說出能讓市場冷靜下來的話。」


同樣出席 WEF 的山皐月，則呼籲市場參與者在這波劇烈拋售後保持冷靜。

「6 個標準差」的劇烈震盪

日債在東京周二交易時段的動盪，被交易員形容為近年來最混亂的一次：日本 30 年期與 40 年期公債殖利率雙雙大漲超過 25 個基點，創下自去年美國總統川普的「解放日」關稅政策震撼全球市場以來的最大單日波動。

美國 10 年期公債殖利率周二午盤上升約 6 個基點至 4.28%，盤中稍早一度觸及自 8 月以來的最高水準。

有數十年的避險基金經理人資歷的貝森特表示，日本市場在過去兩天出現了「6 個標準差」的波動。若換算到美國市場，相當於 10 年期公債殖利率暴漲 50 個基點。

貝森特表示：「要把市場反應與日本本身的因素區分開來，其實非常困難。日本利率確實出現了非常大幅度的上升。」

錯誤的敘事

川普周末揚言對八個歐洲國家加徵關稅，以藉此施壓取得格陵蘭
，此事被視為讓債市動盪的主因。

然而貝森特指出，早在格陵蘭消息出現之前，日本公債就已經開始下跌，試圖淡化川普舉動帶來的擔憂。

針對德意志銀行 (Deustche Bank) 指出，歐洲可能以拋售美國公債和股票來反制川普，貝森特斥之為「錯誤的敘事」。他表示，「歐洲各國政府之間完全沒有這樣的討論」，並指媒體只是「抓住了」一份德意志銀行的報告大做文章。

貝森特說：「這完全不合邏輯，我對這種說法強烈不同意。」

德意志銀行策略師 George Saravelos 在周末發布的報告中寫道，歐洲實際上是「美國最大的放款人」，而美國對外國資本的依賴是「關鍵弱點」。

他認為，鑑於歐洲與美國金融市場之間的高度依存關係，「將資本而非貿易流動武器化，對市場造成的破壞性將遠遠更大」。

不過在此同時，丹麥退休基金 AkademikerPension 表示，計劃本月底前退出美國公債。德國 Allianz Global Investors 的一名高階主管 Michael Krautzberger 則指出，製造市場波動可能有助於對川普施壓。

但瑞銀集團 (UBS Group AG) 執行長 Sergio Ermotti 則表示，歐洲若試圖將其持有的美國公債「武器化」，將是一場「危險的賭注」。

貝森特把以格陵蘭為核心的風波，比作當初「解放日」關稅宣布後出現的「歇斯底里」反應。他說：「我有信心，各國領導人不會升高衝突，這件事最終會以一個非常好的方式落幕。」

隨後貝森特在 Fox Business 上表示，他現在傳達的訊息與去年 4 月時一樣：「坐下來，深呼吸。不要報復。不要報復。」

 


貝森特美國日本公債美債拋售殖利率歐洲格陵蘭地緣政治片山

美國10年公債殖利率4.173+0.80%

