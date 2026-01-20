鉅亨網編譯段智恆 2026-01-20 21:00

根據《CNBC》周二 (20 日) 報導，美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 表示，隨著美國總統川普推動取得格陵蘭、引發跨大西洋緊張情勢升溫，川普正向全世界展現「美國回來了」。貝森特是在接受《CNBC》訪問、談及川普即將於瑞士達沃斯世界經濟論壇發表演說時，作出上述表態。

格陵蘭議題延燒！貝森特力挺川普：讓世界看見「美國回來了」(圖：REUTERS/TPG)

貝森特指出，「美國回來了，這就是美國領導力的樣子」，並為川普政府近期的外交與安全立場辯護。他的發言背景，是川普再度升高對格陵蘭的主權主張，相關言論已撼動北約盟邦關係，也令出席達沃斯論壇的各國代表氣氛緊繃。

川普近日宣布，將對法國葡萄酒與香檳課徵高達 200% 的關稅，並批評英國計畫將查戈斯群島主權移交給模里西斯，形容英國此舉展現「完全的軟弱」。與此同時，丹麥已增派部隊前往格陵蘭，參與軍事演習，以強化在北極地區的軍事存在。

針對美國取得格陵蘭的主張，貝森特直言，這對美國「非常重要」。他表示，美方此舉將有助於避免爆發任何形式的實體衝突，「既然可以在問題發生前預先化解，為何不這麼做？」

貝森特也再度要求歐洲盟國在防務支出上承擔更多責任。他表示，歐洲國家長期以來將資源投入在教育與醫療體系，而美國則是在「替全世界提供防衛」，暗示歐洲應為自身安全付出更高代價。

川普多次強調，取得格陵蘭對美國國家安全至關重要，並經常提及俄羅斯與中國在北極地區擴張影響力的風險。相關說法持續在歐洲引發警惕，也使達沃斯論壇的討論焦點之一，轉向地緣政治與安全議題。