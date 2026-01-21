鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-01-21 06:05

美國總統川普威脅要對歐洲國家加徵新關稅，以換取其控制格陵蘭島的野心，引發了一系列不確定性，恐慌指數 VIX 飆升，美股主指週二 (20 日) 血染一片。

道瓊工業指數狂瀉超過 870 點，標普 500 指跌幅超 2%，創 10 月份以來最大單日跌幅，那斯達克指數重摔約 2.4%，標普與那指今年迄今漲幅已全數回吐。

避險資產黃金和白銀則觸及歷史新高，日債拋售潮，引發全球債券跟進拋售，美元也隨之下跌。

市場同時評估潛在的美歐貿易戰風險與債市波動升溫的影響，正值財報季即將全面展開之際。

川普於上週末表示，若美國無法就購買丹麥領土達成協議，將對八個北約成員國加徵 10% 的進口關稅。川普也威脅對法國葡萄酒、香檳徵收 200% 的關稅，以抗議馬克宏拒絕加入「和平理事會」。

川普週二發圖暗示吞併丹麥自治領地格陵蘭島，當被問到為取得該島控制權可能採取哪些行動時，川普週二僅簡短回應「你們很快就會知道」，進一步加深市場不確定性。

歐盟方面則開始討論規模約 1,080 億美元的報復性關稅方案，並評估動用「反脅迫工具」，相關措施對美國資產的潛在衝擊規模可能高達 8 兆美元。

丹麥總理佛瑞德里克森 (Mette Frederiksen) 週二稱，丹麥不會在主權、邊界等問題上進行談判，將做好貿易戰準備。

瑞士達沃斯世界經濟論壇 (WEF) 19 日起舉行為期五天會議，川普週三出席演說特別受到矚目。

美股週二 (20 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數大跌 870.74 點，或 1.76%，收 48,488.59 點。

那斯達克指數大跌 561.065 點，或 2.39%，收 22,954.322 點。

S&P 500 指數大跌 143.15 點，或 2.06%，收 6,796.86 點。

費城半導體指數大跌 133.218 點，或 1.68%，收 7,794.19 點。

NYSE FANG+ 指數大跌 436.80 點，或 2.82%，收 15,078.98 點。

標普 11 大板塊僅必需消費獨強，科技與非必需消費跌幅最重。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭集體淪陷。Meta (META-US) 下跌 2.60%；蘋果 (AAPL-US) 大跌 3.46%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.42%；微軟 (MSFT-US) 跌 1.16%；亞馬遜 (AMZN-US) 大跌 3.40%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 大跌 4.45%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.63%；聯電 ADR (UMC-US) 飛漲 15.91%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.45%。

企業新聞

Netflix (NFLX-US) 週二下滑 1.08% 至每股 87.05 美元，盤後跳水超 4%。Netflix 盤後公布最財報超出預期，但財測不如華爾街預期。

Applovin (APP-US) 收黑 0.57% 至每股 565.52 美元。CapitalWatch 狙擊 AI 廣告商 AppLovin 指控指稱其股東結構、廣告收入金流與產品用途與跨國犯罪組織「柬埔寨太子集團 (Prince Group)」高度關聯，更可能是該集團的洗錢出口。

美光 (MU-US) 週二逆勢收高 0.62% 至每股 365.00 美元。

Stifel 指出，美光收購力積電銅鑼廠，這將與其現有的 DRAM 業務形成協同效應，並為解決當前 DRAM 短缺問題提供一條更快的途徑。市調機構 TrendForce 亦認為有助美光加速擴充先進製程 DRAM 產能，可望上修 2027 年全球 DRAM 供給展望。

華爾街分析

投行 Wedbush 指出，市場受美歐關稅戰與格陵蘭議題影響，短線情緒偏保守，科技股特別是 AI 概念股承壓，但關稅風險實際影響可望低於市場憂慮，當前回檔反而提供布局 2026 年以後「科技贏家」的機會。

Navellier & Associates 的董事長兼創辦人 Louis Navellier 研判，大型科技股，特別是與資料中心和半導體相關的股票，「現在都是不錯的買入選擇」。