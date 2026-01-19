鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-19 09:10

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）於週日（18 日）證實，美國總統川普對於併吞格陵蘭的構想態度相當認真。

貝森特揭川普併吞格陵蘭盤算：用經濟實力避免一場「熱戰」。(圖：REUTERS/TPG)

根據《Business Insider》報導，川普週六（17 日）在社群平台 Truth Social 上進一步升高對抗姿態，揚言若目前統治格陵蘭的丹麥，以及相關歐洲國家不配合轉讓計畫，美國將對其祭出新一波關稅措施。

對此，貝森特在接受《NBC》節目訪談時指出，川普推動接管格陵蘭，並非單純的領土擴張，而是一項著眼於長期安全的戰略布局，目的在於預防未來可能爆發的地緣政治衝突。

貝森特強調：「所謂的國家緊急狀態，就是為了避免真正的國家緊急狀態發生。這是總統所做出的地緣政治決定。他正運用美國的經濟實力來避免一場『熱戰』，既然有能力做到這一點，為何不採取行動？」

格陵蘭位於北極地區的戰略要衝，被視為北美與俄羅斯之間的重要緩衝地帶。同時，島上蘊藏大量關鍵礦產資源，對未來高科技製造與能源轉型具有高度戰略價值。

川普近期更公開表示，推動併吞格陵蘭的部分動機，與其構想中的「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦系統有關。

儘管該飛彈防禦計畫目前仍停留在初步規劃階段，丹麥政府也從未明確表態拒絕相關基礎設施進駐，且美國早已在格陵蘭設有軍事基地。

另一方面，美國近期突襲委內瑞拉並成功逮捕其領導人馬杜洛（Nicolás Maduro），進而為重新開放該國石油產業鋪路，此舉被視為華府在國際事務中展現強硬手段的代表案例，也進一步助長其對外施壓的底氣。

在此背景下，市場與外交圈擔憂，美國未來可能透過打擊歐洲經濟利益，迫使歐洲在格陵蘭議題上讓步，甚至不排除採取更激進手段。這樣的可能性已令大西洋彼岸的美國盟友感到不安與憤怒。

歐盟領導人於週日（18 日）緊急召開會議，會中直指川普以關稅作為談判籌碼的做法形同「經濟勒索」。