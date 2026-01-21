鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-21 06:32

國際油價周二 (20 日) 上漲逾 1%，哈薩克油田暫時停產，擾亂全球供應，全球經濟成長預料加速成長，也提振燃料需求前景。在此同時，美國總統川普為了接管格陵蘭島對歐洲國家發出的關稅威脅，受到投資人矚目。

能源商品價格

布蘭特原油 (Brent) 期貨結算後上漲 98 分或 1.53%，收在每桶 64.92 美元。

周二到期的西德州中質原油 (WTI)2 月期貨上漲 90 美分或 1.51%，收在每桶 60.34 美元。

交易更活絡的西德州中質原油 (WTI)3 月期貨上漲 1.02 美元或 1.72%，收在每桶 60.36 美元。

以雪佛龍 (Chevron) 為首的哈薩克石油商 Tengizchevroil 周一表示，由於配電系統受到影響，Tengiz 和 Korolev 油田生產暫停。

消息人士周二透露，Tengiz 油田可能再停產七至 10 天，這將導致裏海的原油出口減少。

ICIS 能源和煉油主管 Ajay Parmar 說：「Tengiz 是世界上最大的油田之一，暫停生產一定會破壞原油流動。但這種干擾看起來只是暫時的，因此如果關稅題材延燒，我們預測價格會回落。」

周一公布的數據顯示，中國去年經濟成長率為 5.0%，達到政府目標。數據顯示，2025 年中國原油產量增加 1.5%。

美元下滑也支撐油價，美元走弱會使以美元計價的石油對持其他貨幣的投資人來說價格降低，進而刺激需求。