鉅亨網編譯許家華 2026-01-16 06:02

國際油價週四 (15 日) 重挫約 4%，結束連續五個交易日上漲走勢，主因美國總統川普表示，伊朗對示威者的鎮壓行動已有趨緩跡象，市場對美國可能採取軍事行動、進而干擾原油供應的憂慮明顯降溫。分析人士指出，近期累積的地緣政治風險溢價因此快速消退，成為油價回落的關鍵因素。

倫敦布蘭特 (Brent) 原油期貨收盤下跌 2.76 美元，跌幅 4.15%，報每桶 63.76 美元。

美國西德州中級原油（WTI）下跌 2.83 美元，跌幅 4.56%，收在每桶 59.19 美元。

此前兩大指標原油在過去數個交易日一度攀升至數月高點。

川普表示，他已獲悉伊朗在鎮壓抗議行動期間的殺戮情況正在減少，並認為目前並無進行大規模處決的計畫，態度轉為「觀望」。這與他先前針對伊朗發出的強硬言論形成對比。市場解讀，華府立即對伊朗動武的可能性已顯著下降。

分析師指出，川普的談話削弱了近來油市累積的風險溢價。Brent 原油週三一度升至每桶 66.82 美元，創下自去年 9 月以來新高。Price Futures Group 資深分析師佛林（Phil Flynn）表示：「市場從高度認為川普可能對伊朗出手，轉為認為出手機率偏低，這正是今日油價下行壓力的主要來源。」

美國一名官員週三透露，美方正自中東部分軍事基地撤離人員。此前，伊朗一名高層官員曾表示，德黑蘭已告知周邊國家，若華府發動攻擊，伊朗將鎖定美軍基地反擊。

基本面方面，美國能源資訊署（EIA）週三公布數據顯示，上週美國原油與汽油庫存增幅均高於市場預期，進一步對油價形成壓力。此外，三名消息人士指出，委內瑞拉已開始逆轉在美國制裁下實施的原油減產措施，原油出口也重新啟動。

市場情緒亦受到川普與委內瑞拉臨時總統德爾西．羅德里格斯（Delcy Rodriguez）週三通話的影響。分析師認為，雙方互動釋出短期穩定訊號，預期未來數週將有更多委內瑞拉原油流入市場。佛林指出，這樣的供應前景將使油價維持在相對受限的區間。

在需求面上，石油輸出國組織（OPEC）週三表示，2027 年全球石油需求增速可能與今年相近，並發布數據顯示，2026 年供需狀況大致接近平衡，與部分機構預測未來將出現供給過剩的看法形成對比。