鉅亨網編譯許家華 2026-01-22 05:47

國際油價週三 (21 日) 小幅收高，市場聚焦哈薩克大型油田因不可抗力事件暫停供應，以及委內瑞拉原油出口復甦進度緩慢所帶來的供給收緊預期。

布蘭特 (Brent) 原油期貨收盤上漲 32 美分，或 0.5%，報每桶 65.24 美元。

美國西德州中級原油（WTI）上漲 26 美分，或 0.4%，收每桶 60.62 美元。

在前一交易日，兩大原油期貨已上漲約 1.5%。主要原因在於 OPEC + 成員國哈薩克自週日起，因電力配送系統出現問題，暫停 Tengiz 與 Korolev 兩座大型油田的原油產出。路透引述產業消息指出，這兩座油田的停產狀況可能還將持續 7 至 10 天。

此外，哈薩克境內另一座規模龐大的 Kashagan 油田，因黑海 CPC 終端出現瓶頸，已首度將部分原油轉供國內市場。四名產業人士向路透表示，該終端設備日前在無人機攻擊中遭到嚴重破壞，進一步加劇出口受限情況。路透亦報導，Tengiz 油田營運商 TCO 已正式宣布，對經由 CPC 管線系統交付的原油啟動不可抗力條款。

在南美方面，委內瑞拉原油出口復甦依舊緩慢。根據船舶追蹤數據及委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）文件顯示，該國在一項總額 20 億美元、與美國相關的主要供應協議下，截至週三僅出口約 780 萬桶原油，凸顯產量尚未完全恢復，近期減產措施仍難以全面逆轉。

市場同時關注美國庫存動向。路透於週二公布的初步調查顯示，上週美國原油與汽油庫存預期增加約 170 萬桶，而蒸餾油庫存則可能下滑。美國石油協會（API）將於美東時間週三下午 4 時 30 分公布每週庫存數據，官方政府庫存數據則預計於週四中午 12 時發布，兩者皆因週一美國聯邦假期而延後一天。

在需求面上，國際能源總署（IEA）於週三最新月報中，上調 2026 年全球原油需求成長預測，意味今年市場可能出現略為收斂的供給過剩局面，對油價形成一定支撐。