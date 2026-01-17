鉅亨網編譯許家華 2026-01-17 06:12

國際油價週五 (16 日) 小幅收高，美國進入馬丁路德金恩紀念日三天連假前，部分投資人回補空單，加上市場仍對美國可能對伊朗採取軍事行動抱持隱憂，支撐油價走勢。

布蘭特 (Brent) 原油期貨收在每桶 64.13 美元，上漲 37 美分，漲幅 0.58%。

美國西德州中質原油（WTI）收報每桶 59.44 美元，上揚 25 美分，漲幅 0.42%。

Again Capital LLC 合夥人 John Kilduff 指出，週五多數漲幅來自長週末前的提前備貨與部位調整。

市場同時關注地緣政治動態，美國海軍航空母艦「亞伯拉罕．林肯號」預計在結束南海行動後，於下週進入波斯灣。Price Futures Group 資深分析師 Phil Flynn 表示，儘管航母打擊群部署引發關注，但短期內情勢升高的可能性不大。

不過，潛在供給增加仍對油價形成壓力。Flynn 指出，委內瑞拉原油供應並未如先前預期般大量湧入市場，這也促使部分投資人不願在長假前維持空頭部位。

Brent 與 WTI 本週一度因伊朗爆發抗議活動，以及美國總統川普暗示可能動用軍事行動而攀升至數月高點，但週四油價大跌逾 4%，主因川普表示德黑蘭對抗議者的鎮壓情況趨緩，市場對軍事衝突與供應中斷的憂慮隨之降溫。

德國商業銀行分析師在報告中指出，市場最擔心的仍是若衝突升級，伊朗可能封鎖霍爾木茲海峽，該航道約承擔全球四分之一的海運原油供應。報告也指出，若相關緊張情勢持續緩解，市場焦點將重新回到委內瑞拉，先前遭制裁或受阻的原油可能逐步回流國際市場。