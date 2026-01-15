鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-15 06:46

國際油價周三 (13 日) 上漲，主因美國原油庫存意外減少，與市場預測的庫存創新高看法背道而馳，但美國總統川普午後表示伊朗鎮壓內亂的殺戮行動正在減弱，一番話暗示美國將暫停伊朗軍事行動之後，國際油價在盤後也由升轉跌。

此外，聯準會 (Fed) 上次會議紀錄顯示 4 月可能不會升息，此看法抑制美元，增添以美元計價的原油對持有他國貨幣投資人的吸引力。

能源商品價格

布蘭特原油 (Brent) 期貨結算後下跌 92 美分或 1.41%，收在每桶 64.55 美元。

稍早，布蘭特原油期貨結算價上漲 1.05 美元或 1.6%，報每桶 66.52 美元。

西德州中質原油 (WTI) 期貨下跌 96 美分或 1.57%，收在每桶 60.19 美元。

川普周三下午表示，他被告知伊朗鎮壓全國抗議活動中的殺戮正在減弱，他認為目前沒有大規模處決的計畫。

Price Futures Group 高級分析師 Phil Flynn 說：「市場現在認為，美國也許不會對伊朗發動攻擊，因此股市反彈，油價也迅速暴跌。」

儘管如此，德黑蘭與華盛頓之間的關係仍然十分緊張。

伊朗曾警告美國在中東的盟國，如果美國攻擊伊朗，伊朗將打擊美國在其領土上的基地。一名美國官員周三表示，考量到地區緊張局勢加劇，美國正從中東地區的重要基地撤出人員。

花旗銀行分析師說：「伊朗的抗議活動，可能透過短期供應損失讓全球石油平衡趨於吃緊，但主要仍是地緣政治風險溢價上升的結果。」

不過分析師指出，抗議活動並未蔓延到伊朗的主要產油區，這限制了對實際供應的影響。

明尼阿波利斯聯邦準備銀行總裁卡什卡利 (Neel Kashkari) 周三表示，他對經濟前景持樂觀態度，預期通膨將減弱，這也為油價帶來支撐。

美國能源資訊署 (EIA) 周三表示，由於煉油活動和進口量大增，上周美國原油庫存意外增加，汽油庫存增幅遠超過預期。