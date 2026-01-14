鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-14 06:43

國際油價周二 (12 日) 上漲逾 2%，伊朗原油出口可能中斷的陰影，抵銷了委內瑞拉供給有望增加的提振效果。

〈能源盤後〉伊朗供給恐中斷 油價應聲上漲逾2% (圖:Reuters/TPG)

能源商品價格

布蘭特原油 (Brent) 跳漲 1.6 美元或 2.5%，收在每桶 65.47 美元。

西德州中質原油 (WTI) 上漲 1.65 美元或 2.8%，收在每桶 61.15 美元。

PVM Oil Associates 分析師 John Evans 表示，石油市場正在為地緣政治因素建立一定程度的價格保護，並點出多項潛在風險，包括伊朗出口可能被排除、委內瑞拉局勢動盪、俄羅斯對烏克蘭戰爭的相關談判，以及美國有意接管格陵蘭。

伊朗是石油輸出國組織 (OPEC) 中最大的產油國之一，正面臨多年來最嚴重的反政府示威。伊朗官員表示，政府對抗議者的鎮壓已造成約 2000 人死亡、數千人被捕，這也引發美國總統川普警告，不排除採取軍事行動。

川普周一表示，任何與伊朗有商業往來的國家，在與美國貿易時都將被課徵 25% 關稅，而中國是伊朗原油最大的買家。

瑞穗證券駐紐約的 Bob Yawger 說：「我不認為中國這類國家會避開伊朗原油，但如果真的如此、而且所有國家都這麼做，將使目前由伊朗供應、每日約 330 萬桶的全球原油供給消失。」

川普周二在 Truth Social 上發文，呼籲伊朗抗議者「接管你們的制度」，並表示「援助正在路上」。

川普表示，在抗議者死亡情況停止之前，他已取消與伊朗官員的會面。該聲明一度推動油價上漲逾 3%，觸及三個月新高。

供給趨緊的訊號也在增加。路透引述八名消息人士指出，周二有 4 艘由希臘業者管理的油輪在黑海遭不明無人機襲擊，這些油輪正前往俄羅斯沿岸的里海管線聯盟 (CPC) 碼頭裝載原油。

Rystad 分析師 Janiv Shah 表示，市場對供給過剩的擔憂暫時退居次要位置，但歐洲煉油廠過剩的處理量，正對柴油 (gasoil) 市場造成壓力。

LSEG 數據顯示，布蘭特原油相對中東基準杜拜原油的溢價，在周二升至 7 月以來最高水準，顯示伊朗與委內瑞拉的地緣政治緊張局勢正在支撐全球基準油價。

巴克萊分析師在報告中指出：「我們認為，伊朗動盪已為油價增加約每桶 3 至 4 美元的地緣政治風險溢價。」

市場同時也在消化委內瑞拉出口恢復、額外原油供給可能重返市場的疑慮。隨著總統馬杜洛 (Nicolas Maduro) 下台，川普上周表示，委國將向美國移交多達 5000 萬桶仍受西方制裁限制的原油。