鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-20 09:30

中國國家電網 (NGG-US) 上周四 (15 日) 公佈「十五五」期間固定資產投資規劃，總額達 4 兆元(人民幣，下同)，較「十四五」時期的約 2.8 兆元增長逾四成，創歷史新高，也遠超此前 8% 的五年增速，為電力設備族群注入強勁動能，引發資本市場廣泛關注。

對此高盛研究團隊周一 (19 日) 發布報告指出，以年均計算，投資規模相當於每年投入不低於 8000 億元，年複合成長率 (CAGR) 至少可達 6%。若疊加新能源併網消納壓力加大、AI 及資料中心用電激增等因素，實際增速料將逼近 8%。這為南瑞科技、思源電氣等設備製造龍頭開啟了中長期成長空間。

‌



分析顯示，4 兆投資並非平均分佈，而是呈現鮮明的階段性特徵，反映出中國電網正從「骨幹擴容」邁向「智慧升級」的戰略轉型。

高盛預估，2026 年特高壓領域將領先成長，年增率有望達 24%，隨後重點將切換至智慧電網與配電網建設。具體來看，國家電網今年打算新開工 5 條特高壓線路，2027 至 2030 年每年新開工數降至 4 條，但整體投資強度仍維持高位，以支撐跨區跨省輸電能力提升 30% 以上、「西電東送」規模突破 420GW 的目標，緩解新能源資源與逆向負載分佈的矛盾。

從較長週期看，配網與智慧電網將成投資重心。「十五五」期間，配網投資成長將超越輸電環節，佔總投資比例由 57% 升至 59%。伴隨 2030 年非化石能源發電佔比逼近三成、900GW 分散式再生能源併網以及 4000 萬台以上充電樁接入，電網運行波動性驟增，推動發電控制、智能變電站、調度平台等數位技術應用提速。

高盛尤其提到，2028 年後 AI 與資料中心耗電需求爆發，將進一步提升智慧電網建置的迫切性。

儘管 2025 年以「十四五」收官與「十五五」銜接之年，整體投資成長略低於預期，但設備招標市場卻逆勢升溫。

數據顯示，去年前 11 月中國國家電網固定資產投資 5604 億元，年增 6%，全年增速料為 11%，低於高盛此前 13% 的預期，發電投資則較去年同期下降 2%。

然而，五批輸電設備招標總額年增 26%，一次設備與二次設備增速分別達 27% 及 20%，僅特高壓設備因新開工工程集中在去年下半年致招標年減 12%，需求將延至 2026 年釋出。

目前，中國國家電網已投運特高壓線路 42 條，後續新線路落地將帶動相關設備訂單回溫。

招標熱潮亦加速產業格局重塑，重量級企業優勢擴大。根據高盛統計，2023 至 2025 年，GIS、斷路器、變壓器等核心產品前五企業市佔率普遍上升。思源電氣在斷路器領域市佔率由 16% 飆升至 49%，特變電工在電力變壓器領域穩居首位，市佔率由 16% 升至 23%。南瑞科技在保護繼電器市場長期維持三成以上份額，2025 年達 31%；在柔性輸電設備領域雖由 86% 降至 48%，仍大幅領先同業。技術壁壘與產能優勢成為重量級企業市佔率集中的關鍵。

有鑑於此，高盛看好兩大族群。一是短期受益特高壓補漲的設備商如思源電氣、特變電工；二是長期受益智慧電網升級的數位科技龍頭南瑞科技，均給予「買進」評等，分別給予目標價每股 24.4 元和 185.9 元的目標價，對華明裝備則為「中性」，目標價 29.54 元。