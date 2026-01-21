鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-21 06:00

多名分析師表示，美國與台灣近日達成的一項旨在擴大美國境內晶片產能的協議，短期內不太可能讓美國完全擺脫對台灣最先進半導體的依賴，使所謂的「矽盾」目前仍大致維持不變。

美台晶片協議難撼台灣「矽盾」？分析師：至少穩固到2030年。（圖：Shutterstock）

根據《CNBC》報導，隨著台灣與美國敲定貿易協議，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，美方的目標是將台灣整體半導體供應鏈的 40% 引進美國。

不過，鑑於我國堅持將最尖端技術留在國內，專家懷疑這一計畫的可行性。

半導體研究機構 SemiAnalysis 分析師 Sravan Kundojjala 就表示，全球最關鍵的先進製程產能仍將高度集中在台灣，台灣的「矽盾」直到 2030 年都將維持穩固。

目前台積電在台灣已量產 2 奈米製程晶片，而其亞利桑那州廠近期才開始為美國客戶生產 4 奈米晶片，並計畫在 2030 年前推進至 2 奈米與 A16 製程。

Kundojjala 指出，這四到五年的技術落差，確保台灣得以維持其優勢，並補充說，若台灣明天遭到入侵，全球經濟恐將面臨「等同大蕭條等級的衝擊」。

此外，台積電財務長黃仁昭也向《CNBC》表示，由於國內研發團隊與製造作業之間需要「高度密集的協作」，公司將持續在台灣開發最先進的製程技術。

他進一步指出，未來將有數百名工程師在台灣不同廠區之間頻繁往返，因此在推進最尖端技術量產時，相關核心技術仍會留在台灣。

美國在地化的現實挑戰

值得注意的是，分析人士也指出，將晶片製造產能自台灣轉移並非易事。

戰略與國際研究中心（CSIS）資深顧問 William Reinsch 表示，台灣在半導體供應鏈中的工程人才培育體系與生產能力，特別是在先進製程領域，「在其他地方難以大規模複製」。

Reinsch 指出，美國缺乏受過完整訓練的技術人力，加上生產成本較高，已導致台積電美國廠的啟用時程一再延宕，而此次新的貿易協議，對解決這些結構性限制幫助有限。

他預期，相關投資承諾的落實將比原先預期更久，實際規模也可能無法達到承諾水準。

美國德州山姆休士頓州立大學政治學副教授翁履中指出，半導體生態系無法一夕之間移轉，「矽盾或許會削弱，但在短期內仍將存在」。

翁履中進一步警告，更大的關鍵在於「川普之後會發生什麼事」，若未來美國政府持續推動大規模產能外移，台灣失去其獨占優勢，將不再是「會不會發生」的問題，而是「什麼時候發生」。

歐亞集團（Eurasia Group）台灣與中國外交政策專家 Ava Shen 表示，中國入侵台灣仍屬低機率事件，而這項美台貿易協議不太可能改變北京的戰略盤算。