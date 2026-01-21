鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-21 09:24

松川精密董事長王傳世。(鉅亨網記者張欽發攝)

松川在全球擁有包括樹林工廠 (總部暨研發中心)、嘉義工廠、墨西哥工廠、廈門工廠、印度工廠、越南代工廠等全球 6 處生產基地。其中，在越南爲透過合作夥伴進行產能配置，增加全球生產彈性。

‌



松川主管指出，越南的合作代工廠原爲生產 供應家電等中低階產品設置，目前在產品項目已往高附加價值產品延伸，並擴充在汽車應用發展，而預估在越南的生產基地預計在春節後完成擴產。

對於電動車的市場需求，法人估 2026 年全球 EV 市場仍維持約年增率 14% ，顯示需求持續擴張。隨中國補貼政策調整與美國稅收抵免退場，市場成⾧動能轉向較為常態化的需求結構。歐洲在英國、德國等國政策延續支撐下，2026 年仍維持雙位數成長。

松川精密指出，電動車市場帶動繼電器產值增加，其中美系電動原訂 2026 年交貨的新案，因設計可沿用於現有車款，2025 年第四季已開始交貨，預計 2026 年逐步放量。而應用在新㇐代 Supercharger 的產品已展開量試。在歐系 德國大廠電動車應用產品開始交貨，持續放量出貨。而韓系及日系則在 隨車充電系統及車載充電系統應用。

松川在 2025 年第三季以來的業績走穩，松川精密在去年第三季完成全球生產區位的布局調整並轉虧爲盈，而第四季起也呈現需求湧現的走勢，同時，在預估全球電動車市場將持續成長且因應 AI 與數據中心的快速發展，為提高電流密度與符合安全性要求，持續完成開發新產品，將有利於推動業績再成長。