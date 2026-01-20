鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-20 21:16

台積電 (2330-TW) 法說會定調 AI 需求強勁且真實，引發市場對於半導體長線投資的熱烈討論。路博邁台灣 5G 股票基金經理人黃煜今 (20) 日指出，若將過去的 PC、手機比喻為短波動，現在的 AI 則應視為「基礎建設級循環」，如同美國當年鋪設鐵路與高速公路。他更直言，台積電不僅是用數字說話，更是用「真金白銀」的資本支出告訴市場，AI 軍備競賽才剛剛進入早期中段。

亮點一：資本支出「結構性轉變」 先進封裝地位竄升

台積電在法說中明確拉高今年資本支出區間，黃煜分析，這展現出極強的「結構性意義」。值得注意的是，過去先進封裝與測試 (CoWoS、SoIC) 的支出僅占總額約 1 成，但根據最新規畫，這部分比重已顯著拉升至 15% 至 20%。

黃煜解釋，這反映出技術架構的質變。隨著高效能運算 (HPC) 需求爆發，從高頻寬記憶體 (HBM) 的垂直堆疊到 3D 整合技術，封測已不再是邊緣的附屬環節，而是解決 AI 運算瓶頸的核心。對於設備商而言，這意味著全新製程工具的導入、更高的單機售價以及更穩固的客戶認證門檻。

亮點二：AI 客戶「又大又有錢」 供過於求是假議題？

市場高度關注 2026 或 2027 年是否會出現產能供過於求的風險。對此，黃煜認為，AI 客戶多為大型雲端服務商 (CSP) 或科技巨頭，具備強大的現金流與資本市場信用。這群「又大又有錢」的客戶，看的不是一、兩季的毛利起伏，而是未來 3 到 5 年的競爭力。

「在產能尚未完全開出前，談供過於求意義不大。」黃煜分析，現階段產業界真正的痛點在於「晶片不夠、產能不夠」，而非訂單消失。他預期，即便要談產能過剩，時間點也要拉到 2028 年之後。這種以「耐久財」投入為主的投資循環，一旦啟動就很難踩剎車，因為系統效益需等整體網絡建成後才會顯現。

亮點三：兩大擴產受惠主軸 廠務、封裝材料出列

在投資主題上，黃煜點出兩條具備高能見度的成長主軸，首先是直接受惠建廠的「廠務承包商」，台積電重心轉向美、日等海外廠，這帶動了無塵室、機電系統、特殊氣體與化學品供應商的需求。他特別強調，具備海外服務能力、能與晶圓廠專案高度綁定的台系供應鏈，在技術議價能力上具備絕對優勢，且訂單認列較平滑，是長週期配置的首選。

其次是先進封裝相關設備與關鍵材料，受惠於 AI 伺服器與 HBM 需求維持高標，封裝架構的升級帶動散熱、封膠、載板處理等高規材料單價提升。這類標的雖波動較高，但營收成長動能有機會長期跑贏整體半導體產業平均水準。

亮點四：消費電子復甦溫和 僅靠 AI PC「單點突圍」

相對於 AI 的火熱，黃煜對傳統消費電子的看法則較為審慎，法說內容顯示，手機、PC 需求雖不再惡化，但復甦力道仍屬「溫和」，在資源有限的情況下，成熟製程難以與 AI 先進製程搶奪資本預算。因此，相關供應鏈將呈現「結構升級但週期偏弱」，建議投資人在此區塊應採「精選個股」與「估值交易」策略，而非盲目押注全體復甦。