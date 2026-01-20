鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-20 19:00

德意志銀行指出，人工智慧（AI）需求爆發使台積電 (2330-TW) 3 奈米產能滿載至 2027 年，迫使公司上修 2026 年資本支出至 520 億至 560 億美元，並讓一些客戶開始分流訂單至三星與英特爾 (INTC-US)。儘管如此，德銀仍看好 AI 帶動的長期成長，將台積電目標價上調至 2200 元新台幣。

德銀上調台積電目標價到至2200台幣！AI需求爆發、3奈米滿載至2027年。（圖：Shutterstock）

德銀最新研究報告形容，全球半導體代工巨頭台積電正面臨「幸福的煩惱」。由於 3 奈米製程供給嚴重不足，不僅 2026 年產能全數售罄，部分訂單更已排至 2027 年，使公司不得不調高資本支出，以回應市場的強烈需求。

這樣的產能限制，也正在改變先進製程代工的競爭態勢。報告指出，原本高度集中於台積電的頂級客戶，開始更務實地評估其他代工選項，三星與英特爾因此重新被納入供應鏈考量。

德銀分析師 Robert Sanders 等人指出，台積電公布的 2026 年資本支出指引明顯高於該行原先預估的 500 億美元，也超出市場普遍預期的 460 億美元。

分析師認為，這代表台積電已意識到，原本針對 2025 年所訂下的投資節奏，在 AI 需求快速擴張的背景下顯得相對保守。

目前市場面臨的已不只是 CoWoS 封裝產能不足，而是晶圓製造本身，尤其是 3 奈米節點，出現全面性的供給缺口。

受到此分流效應影響，台積電在先進製程市場的市占率，預期將自原本約 95% 下滑至約 90%。

資本支出激增至 560 億美元，3 奈米產能難求

台積電最新公布的第四季財報中，最受市場關注的焦點之一，便是對 2026 年資本支出的最新規畫。

公司預估投資規模將達 520 億至 560 億美元，顯示管理層正加快腳步，全面因應產能吃緊的挑戰。

德銀指出，鑑於台積電 2026 年幾乎全年產能已被客戶預訂，且訂單能見度延伸至 2027 年，在此背景下，大幅提高資本支出其實符合市場預期。

回顧先前 AI 需求快速升溫時，產能壓力最早集中在 CoWoS 先進封裝環節，部分訂單因此外溢至日月光 (3711-TW) 與安可 (AMKR-US) 等封裝廠。

不過，德銀認為，當前情勢已明顯升級，供需失衡不再局限於封裝，而是擴大至晶圓製造本身，尤其是 3 奈米製程。

根據報告，即便台積電計畫在 2026 年底，將 3 奈米月產能提升至約 19 萬片晶圓，整體供給仍難以追上客戶需求的成長速度。

德銀在報告中提到：「客戶想要更多產能是台積電高利用率下的常態，但達到這種程度卻是前所未有的。」

產能分流成為現實 三星泰勒廠浮上檯面

在先進製程產能高度吃緊的情況下，台積電正被迫採取更具進攻性的應對方式。

市場消息指出，公司已放緩部分 3 奈米新案的推進，並引導客戶將原訂於 2027 至 2028 年量產的產品，轉向 2 奈米 GAA 製程。

同時，台積電也透過價格機制調整，加速客戶在製程世代上的轉換，從其 2026 年第一季展望的強勁表現即可看出端倪。

在此背景下，原本高度集中於台積電的供應格局開始鬆動。蘋果、輝達、超微半導體、博通、高通與聯發科等全球六大晶片設計公司，面對產能無法滿足需求的現實，只能重新評估競爭對手所能提供的代工資源。

德銀分析指出，在替代產能的選擇上，三星位於美國德州泰勒的先進製程工廠，吸引力可能高於英特爾，成為客戶優先考慮的選項，對於急於尋找備援產能的客戶而言，更有機會成為「首選落腳點」。

進一步來看，高通與超微半導體被認為最有可能率先採用三星代工；至於蘋果與博通，則傳出正評估英特爾的代工能力。

不過分析師也提醒，英特爾雖在 14A 製程上具備長期發展潛力，但在技術成熟度與量產執行力方面，仍有不小的挑戰有待克服。

AI 動能推升長線展望 台積電毛利率目標上修至 56%

儘管短期仍需面對產能配置上的壓力，但 AI 帶動的長期成長趨勢被視為高度明確。

台積電指出，AI 相關業務的成長速度將進一步加快，並將 2024 年至 2029 年的年複合成長率預期，自原先約 40% 中段，上調至 50% 中高段水準。

在 AI 需求持續擴大的帶動下，台積電同步調升整體長期營運成長目標，預估公司未來營收的年複合成長率可達 25%，長期毛利率目標也一併上修至 56%。

德銀認為，考慮到近期 AI 產業發展趨勢與台積電在價格策略上的調整，此一上調結果屬於合理反映。

在海外布局方面，報告指出，台積電位於美國亞利桑那州的晶圓廠目前仍處於初期量產階段，一期 4 奈米製程月產能約 2 萬片，預期第二期將於今年底開始貢獻 3 奈米相關營收。

雖然海外設廠可能對台積電毛利率造成約 2 至 4 個百分點的稀釋，並伴隨人才招募、基礎建設與良率提升等挑戰，但市場目前仍將焦點放在台積電整體獲利能力的穩健度上。

在晶圓報價提升有助於獲利改善的前提下，德銀將台積電目標價上調 10%，至 2200 元新台幣，該評價相當於 2027 年預估每股盈餘的 20 倍本益比，與同業水準大致相符。

德銀分析師 Robert Sanders 指出，此一估值反映出台積電在 2028 年前仍具備穩固的產業地位與強勁成長潛力。