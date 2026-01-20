鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-20 09:00

特斯拉 (TSLA-US) 與 X 負責人馬斯克正為旗下人工智慧（AI）新創公司 xAI 打造一支直屬於他的「招聘突擊隊」。隨著 AI 熱潮推升全球工程師爭奪戰，xAI 正積極進行高強度的人才招聘，鎖定最頂尖的工程技術菁英。

馬斯克xAI打造「招聘突擊隊」！親自下場搶人、年薪24萬美元鎖定「宅系工程師」。（圖：Shutterstock）

根據《Business Insider》報導，xAI 正招募一支由「人才工程師」組成的團隊，藉此全面強化頂尖工程師的招聘力度，因應 AI 熱潮帶動的激烈人才爭奪戰。

這支「小而精銳」的單位將直接向馬斯克本人報告，專注於以「創新方法」，以識別和招聘「世界上最優秀的人才」。

在招聘條件上，xAI 也展現出與眾不同的風格。成功的應徵者必須能自在進行「vibe coding」，並且過去（甚至從小）就有打造酷炫產品的經驗。

職缺描述強調，理想人選內心本質上必須是個「宅系工程師」，即便在朋友眼中，他們看起來更像是一個「擅長與人相處的人」。

該職位工作地點位於美國加州帕羅奧圖，年薪介於 12 萬至 24 萬美元之間，被外界視為 AI 新創與科技巨頭在激烈人才爭奪戰中，為搶占先機所採取的最新招聘策略。

OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）今年 6 月更曾透露，Meta 曾向 OpenAI 員工開出高達 1 億美元的簽約獎金。據悉，OpenAI 也曾試圖反向加碼，以留住核心人才。

馬斯克並非唯一親自下場搶才的科技領袖。OpenAI 研究長 Mark Chen 去年 12 月曾表示，Meta 執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）甚至曾試圖透過親自送湯的方式，將一些 OpenAI 工程師招至 Meta。

儘管旗下 Grok 聊天機器人捲入多起爭議，xAI 仍持續成長，並加大力道推動招聘。

這家 AI 新創公司本月稍早以超過 2,300 億美元的估值完成 200 億美元募資，但同時也因 Grok 在 X 平台生成真實人物性化影像，而在全球各地引發強烈反彈。

X 上週表示，將防止 Grok 對真實人物影像進行性化處理；此前，加州司法部長指出，州政府將針對外界指控 Grok 曾在 X 平台生成女性與未成年人的深偽影像一事展開調查。