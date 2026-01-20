鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-20 05:40

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克（Elon Musk）近日拋出震撼業界的構想，宣稱特斯拉未來的 AI 晶片 將以「每九個月一代」的速度推進，企圖在 AI 處理器競賽中加速追趕超微半導體 (AMD-US) ，甚至挑戰市場龍頭輝達 (NVDA-US) 。

特斯拉AI晶片拚九個月一代能實現嗎？分析：汽車行業的要求使達成「更簡單」。（圖：Shutterstock）

根據《Tom’s Hardware》報導，馬斯克日前在社群平台 X 發文指出，特斯拉的 AI5 晶片 設計已接近完成，AI6 則仍處於早期開發階段，後續還規劃 AI7、AI8、AI9 等多代產品，並以「每九個月一個設計週期」作為目標。

‌



馬斯克同時公開向工程師招手，邀請有志之士加入特斯拉晶片團隊，共同打造他口中「全球出貨量最高的 AI 晶片」。

目前，輝達在 AI GPU 與資料中心晶片市場仍占據壓倒性優勢，超微半導體則緊追在後，兩家公司皆投入龐大資源，維持一年一代的更新節奏。

相較之下，特斯拉過去在晶片與硬體的推出速度明顯較慢，主要原因就在於其處理器首先服務於汽車，而非資料中心。

與資料中心用晶片不同，汽車用晶片必須滿足極為嚴苛的功能安全與冗餘設計要求。

雖然冗餘架構在大型高效能 AI 晶片中並不罕見（這類晶片往往做到 EUV 製程光罩尺寸的極限），但汽車對安全性的要求，層級更高。

車用晶片的自動化安全，特別是應用於先進駕駛輔助系統（ADAS）與自動駕駛的晶片，必須符合嚴格的功能安全要求。ISO 26262 標準只是其中一項主要規範，但遠非唯一依據。

針對更高階的 ADAS 與全自動駕駛應用，監管機構也日益要求進行情境式測試，包括極端案例與失效模式分析，並需取得道路實測許可，同時符合預期功能安全、網路安全合規，以及軟體持續更新等要求。

這些因素，使開發車用 AI 晶片的難度，遠高於打造資料中心處理器。

特斯拉九個月一代的關鍵前提：平台化設計與車用安全成最大變數

分析指出，若特斯拉真要實現九個月一代的晶片節奏，AI6、AI7、AI8、AI9 勢必只能採取「平台化、漸進式」演進，而非每一代都從零開始的全新設計。

這代表特斯拉晶片必須高度重複使用既有的核心架構、程式模型、記憶體階層與安全框架，調整範圍僅限於算力擴充、SRAM 微調、資料流優化，或事先規劃好的製程節點轉換。

而任何導入全新記憶體類型、編譯器模型、一致性機制或安全架構的嘗試，都將立即拉長開發時程。

不過，在由輝達主導、競爭激烈的資料中心 AI 晶片市場中，這類保守設計策略反而顯得多餘，因為效能表現與軟體生態系統才是決勝關鍵。

值得注意的是，從汽車製造角度來看，汽車行業的要求反而讓這樣的開發節奏「更容易而非更困難」，因為長產品生命週期、確定性要求，以及 ISO 26262 功能安全標準，都迫使晶片設計走向高度保守、介面鎖定的演進方向。

在多個世代同時開發、具備高度垂直整合能力，且僅服務單一內部客戶的條件下，特斯拉理論上有能力維持九個月一代的晶片節奏。

此外，馬斯克所稱的「出貨量最高的 AI 晶片」，也清楚顯示這些處理器主要部署於數百萬輛特斯拉汽車，其單位出貨規模遠高於資料中心 AI 加速器。