今年看美期中選舉！木頭姐看好美經濟復甦：企業獲利成長將消化股市泡沫 房市反彈空間大

根據人稱「木頭姐」的方舟投資創辦人伍德 (Cathie Wood) 最新分析，2026 年美國經濟展望聚焦於期中大選年的政策動向與技術突破雙重驅動。報告指出，不論是 2025 年底的關稅政策轉向，或是新發布的國家安全戰略，均顯示當前政府將以選舉為核心，透過西半球戰略調整與內部矛盾化解作為施政重點。

看好今年美經濟強勁復甦！木頭姐：企業獲利成長將消化股市泡沫 房市反彈空間大

美國經濟當前被形容為「捲曲的彈簧」，在經歷數年「滾動式衰退」後，正蓄積強勁反彈動能。所謂滾動式衰退體現於 GDP 表面成長背後，住房、製造業與低收入群體消費情緒因聯準會 (Fed) 激進升息而陷入低迷。目前，這些領域已處於歷史低點，例如房屋銷量接近 1980 年代初水平，反而為反彈創造巨大空間。

經濟復甦的關鍵動力來自四大面向：監管鬆綁 (如 AI 與加密貨幣領域)、企業減稅、關稅調降與利率下行。

同時，委內瑞拉新增石油供給可望維持低油價環境，而 AI、機器人、儲能與區塊鏈等技術融合，預計將推動生產力年均增長 4% 至 6%，不僅抑制通膨，亦可帶動名目 GDP 實現 6% 至 8% 的年增長。

市場布局方面，比特幣因與其他資產相關性低，成為較黃金更有效的風險分散工具；美元則可能複製 1980 年代「雷根經濟學」模式，在減稅、降息與弱監管政策組合下，隨資本回報率提升而走強。

儘管 AI 領域資本支出龐大，但其應用普及速度為互聯網時代兩倍，當前投入具合理性。美股雖面臨本益比向 20 倍歷史均值回歸的壓力，但生產力驅動的高獲利成長將抵消估值壓縮影響。歷史經驗顯示，即使本益比回落，強勁獲利仍可推動雙位數年化報酬率。