鉅亨網新聞中心 2026-01-18 18:40

全球最大汽車零件供應商博世（Bosch）正面臨近年來最嚴峻的財務考驗。德國《經理人雜誌》近日報導指出，博世執行長 Stefan Hartung 在一封發給員工的內部郵件中坦言，集團 2025 年的營業利潤率將明顯低於 2%，與公司原先設定的目標存在顯著落差。

回顧 2024 年，博世的營業利潤率已從 2023 年的 4.8% 下滑至 3.5%。

Hartung 指出，2025 年博世獲利進一步縮水，關鍵原因之一在於高達 31 億歐元的重組成本，這筆費用主要用於裁員與組織調整準備金，約占集團銷售額的 3.5%。

在營收表現方面，報導指出博世 2025 年營收約為 910 億歐元，略高於 2024 年的 900 億歐元。

不過，這項成長主要來自收購江森自控－日立（Johnson Controls Hitachi）業務，帶來約 40 億歐元的新增收入。

若排除該併購影響、以可比基礎計算，博世核心業務營收實際上呈現下滑，反映本業動能轉弱。

博世預計於 1 月 30 日 公布 2025 年完整財報。然而，事實上，Hartung 早在 1 月 8 日接受媒體訪問時，就已對博世 2025 年的財務表現發出警訊，預期全年獲利將大幅衰退，並直言 2026 年同樣充滿挑戰。

Hartung 也坦言，博世距離長期設定的 7% 營業利潤率目標仍有一段距離，最快也要到 2027 年才有機會實現。

他將當前的財務壓力歸因於高昂的關稅成本，以及全球經濟成長疲弱，進一步抑制消費支出與汽車市場需求。

為因應持續升高的經營與財務壓力，博世已啟動新一波裁員計畫。2025 年 10 月，博世宣布將在核心的行動出行部門削減約 1.3 萬個工作崗位，並計畫於 2030 年底前完成，是博世繼 2024 年裁員 9,000 人後，再度加大縮編力度。

公司指出，電動車需求不如預期、傳統內燃機業務逐步退場，以及中國市場競爭日益激烈，都是推動裁員決策的關鍵因素。

作為連年位居全球汽車零組件供應商百強榜首的龍頭企業，博世的財務困境也反映出整個汽車產業的結構性轉變。