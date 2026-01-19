鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-19 04:30

保時捷全球銷量持續下滑，保時捷官方上周五（16 日）發布的 2025 年全球交付數據顯示，全年向全球客戶交付 27.94 萬輛，較 2024 年下降 10%。

保時捷去年全球銷量下滑10%，中國市場銳減26%。（圖：Shutterstock）

「這一走勢符合預期，主要受 718 和 Macan 燃油車型供應缺口、中國市場高端產品需求持續疲軟，以及公司價值導向的供應管理策略影響。」保時捷稱。

分區域來看，2025 年保時捷各市場交付情況均不樂觀。北美地區依舊是最大銷售市場，全年交付 8.62 萬輛，與 2024 年相比減少 242 輛。

海外及新興市場在 2024 年創交付紀錄後，2025 年基本維持上年水準，交付 5.5 萬輛，下降 1%。

保時捷在歐洲市場面臨更大壓力，不含德國的歐洲地區全年交付 6.63 萬輛，下降 13%；德國本土市場交付近 3 萬輛，較 2024 年下降 16%。

在中國市場，保時捷 2025 年交付量降至 4.19 萬輛，較 2024 年驟降 26%。

保時捷對此表示，核心影響因素包括中國的豪華車細分市場環境具有挑戰性，以及中國市場尤其是純電動車型領域的競爭日趨激烈。

儘管如此，保時捷強調，將繼續堅持「以價值為導向」的銷售策略。

值得關注的是，銷量下滑背後，保時捷也正深陷渠道動盪與輿論漩渦。

2025 年歲末，鄭州中原、貴陽孟關兩家保時捷中心被曝人去樓空。1 月 5 日，保時捷中國稱已終止上述門市經銷授權，確認其已停止所有業務。

2025 年全年保時捷中國已關閉超過 7 家門市，包括經營了 24 年的中國大陸首家保時捷門市——北京長安保時捷中心，以及洛陽、珠海、義烏、唐山等地區域門市。