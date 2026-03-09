鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-09 15:10

受美國與以色列對伊朗實施空襲，以及伊朗領袖哈米尼之子穆吉塔巴 (Mujtaba Khamenei) 正式掌權並開啟「復仇時代」影響，國際原油價格已大幅飆升至每桶 115 美元。美國銀行對此發布強烈警訊，指出若油價持續維持在 100 美元以上，美國經濟將面臨「非線性衝擊」(non-linear shock)，這可能導致當前的牛市終結。

市場已直接受到衝擊，西德州原油 (WTI) 期貨創下史上最大單周漲幅，上周飆升 35%，本周一開盤後更再度跳漲 30%，突破 115 美元關卡。美銀全球經濟學家 Claudio Irigoyen 指出，長期的高油價對整體經濟的威脅，遠大於單純的通膨隱憂。

Irigoyen 在上周五給客戶的報告指出，「如果現狀持續… 我們將淡化 (油價引發的) 通膨擔憂，但如果局勢升級導致油價持續高於 100 美元，情況就會變得更加令人擔憂。」

報告分析，美國經濟目前對市場狀況極為敏感，因為高收入消費者是主要的支出驅動力，而這類族群的消費信心與股市表現高度相關。若高油價導致股市持續低迷，高收入者將縮減開支，進而放大經濟受創程度。

與此同時，低收入族群則深受能源成本上漲之苦。根據數據，美國汽油價格創下 2008 年以來最大 3 天漲幅，這將嚴重侵蝕低收入家庭的實質購買力，並可能導致信用卡與汽車貸款違約率上升，形成長期的消費限制。

此外，高昂的能源成本正成為 人工智慧 (AI) 產業發展的「瓶頸」。美銀指出，電力是支持 AI 運行的物理基礎，對於資料中心與基礎設施至關重要。若微軟、Alphabet 等科技巨頭因能源成本上升而推遲資料中心建設計畫，將拖累今年美國 GDP 成長約 0.6 個百分點。