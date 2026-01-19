鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-19 05:00

據《Japan Today》、《共同社》周日（18 日）報導，多名貿易消息人士透露，中國已收緊對日稀土及其他稀有金屬的出口審查，要求日本企業提交更詳盡資料。

中國收緊對日稀土出口審查，要求日企提交更詳盡資料。（圖：Shutterstock）

消息人士稱，這項審查強化舉措，是繼中國商務部 1 月 6 日宣布加強對日本軍民兩用產品出口管制，制止日「再軍事化」和擁核企圖後，採取的又一監管動作。

一些人擔心，此舉將導致日本電動車、半導體等高科技產品所需關鍵礦產的運輸周期大幅延長，影響相關工業產品生產。

消息人士表示，根據申報要求，企業提交的資料必須真實準確，具體涵蓋稀土採購企業資質、相關礦產最終製成品資料、運輸路線規劃；最終銷售對象企業及中間商的資料；日方擬用這批礦產生產的產品是否會出口第三國。

此次中方收緊出口管控，導火索是日本首相高市早苗去年 11 月初發表涉台言論。

儘管日本自 2010 年以來一直在尋求稀土供應多元化，但日本金屬能源安全機構的數據顯示，2024 年日本稀土進口總量中仍有 71.9% 來自中國。

另有分析人士稱，部分重稀土，例如用於電動車和混合動力車電機磁體的稀土，日本幾乎完全依賴中國。