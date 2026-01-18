川普發黑白照 自封「關稅之王」
鉅亨網編譯鍾詠翔
美國總統川普周六（17 日）在 Truth Social 平台上發布一張個人黑白照片，並自封為「關稅之王」。
川普隨後在 Truth Social 發文，宣布自 2 月 1 日起丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭和芬蘭出口至美國的所有商品加徵 10% 關稅，6 月 1 日起加徵關稅稅率提高至 25%。
川普表示，這一關稅措施將持續實施，直至就「完全、徹底購買格陵蘭島」達成協議。
據《USA Today》報導，川普周五在白宮一場與格陵蘭島議題無關的農村醫療健康活動上提到他曾通過以醫藥關稅相要挾，向歐洲國家施壓。
「對於格陵蘭島問題，我或許也會如法炮製。」 川普稱：「要是有國家不配合我國拿下格陵蘭島，我可能會對它們加徵關稅，格陵蘭島對美國國安很重要。」
美國最高法院隨時可能對川普單方面在全球徵收關稅的合法性做出判定，這些關稅已通過對外國進口商品徵稅籌集了數千億美元。
川普對此表示：「我是『關稅之王』，做得非常出色，我希望能贏得最高法院的官司，如果我們輸了，那將是我國恥辱。」
對於川普通過關稅手段在格陵蘭議題上施加威脅的做法，被加徵關稅的歐洲八國周六紛紛發表聲明，表示「不可接受」。
- 美股強，台股更悍！主動選股力求超額報酬！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 美元儲備地位恐步入終局！麥嘉華：資本主義已變質、建議投資黃金與新興市場
- 歐盟將舉行緊急會議 商討格陵蘭島、美國關稅問題
- 川普以格陵蘭施壓加徵關稅歐盟回應！擬暫停貿易協議、啟動「反脅迫工具」
- 川普推動成立「和平委員會」欲替代聯合國？永久席次開價10億美元！
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇