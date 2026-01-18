川普發黑白照 自封「關稅之王」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-18 16:02

美國總統川普周六（17 日）在 Truth Social 平台上發布一張個人黑白照片，並自封為「關稅之王」。

美國總統川普。（圖：白宮X帳號）

川普隨後在 Truth Social 發文，宣布自 2 月 1 日起丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭和芬蘭出口至美國的所有商品加徵 10% 關稅，6 月 1 日起加徵關稅稅率提高至 25%。

川普表示，這一關稅措施將持續實施，直至就「完全、徹底購買格陵蘭島」達成協議。

據《USA Today》報導，川普周五在白宮一場與格陵蘭島議題無關的農村醫療健康活動上提到他曾通過以醫藥關稅相要挾，向歐洲國家施壓。

「對於格陵蘭島問題，我或許也會如法炮製。」 川普稱：「要是有國家不配合我國拿下格陵蘭島，我可能會對它們加徵關稅，格陵蘭島對美國國安很重要。」

美國最高法院隨時可能對川普單方面在全球徵收關稅的合法性做出判定，這些關稅已通過對外國進口商品徵稅籌集了數千億美元。

川普對此表示：「我是『關稅之王』，做得非常出色，我希望能贏得最高法院的官司，如果我們輸了，那將是我國恥辱。」