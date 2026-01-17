美股多頭不只靠權值股 標普500近兩成個股今年漲10%以上

鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-17 11:36

巴隆周刊 (Barron’s) 統計，標普 500 指數成分股中約有 18% 股票，今年截至周五 (16 日) 上漲至少 10%，遠高於過去五年同期間平均僅 9.4% 的占比。為何這數十檔股票得以直線上漲？巴隆表示，原因其實很簡單：世界正在快速改變。

在股票市場上，幾乎每天都會聽到有人說：「你看到那檔股票了嗎？簡直一路往上衝。」這樣的描述並不誇張，根據巴隆統計，這其實是近期趨勢的延伸，數十檔強漲的股票過去一年漲幅超過 50%，主要集中在科技、金融與金屬礦業類股。

如今，這批強勢股的總市值已超過 4 兆美元，股價走勢看起來幾乎呈現拋物線式上揚，接近一條直線往上。

AI 改變世界

在科技業領域，隨著企業導入 AI 代理 (AI agents) 以提升效率、降低成本，半導體需求隨之暴增，因為資料中心需要龐大的運算能力來訓練 AI 模型。因此，先前由輝達、超微 (AMD-US) 與博通 (Broadcom)(AVGO-US) 獨領風騷的時刻，如今焦點轉向記憶體大廠。

一些 AI 相關企業也迎來輝煌時刻，例如生產小型連接器的 Amphenol(APH-US)，隨著資料中心相關營收占比持續攀升，股價過去一年已翻倍上漲。而市值約 800 億美元、製造玻璃與其他材料的康寧 (Corning)(GLW-US)，在企業加速擴建產能的帶動下，同期上漲 88%。

AI 趨勢同樣推動銅價及銅礦股上漲，銅價過去一年上漲 30%，南方銅業 (Southern Copper)(SCCO-US) 過去一年則上漲 91%。由於礦業具有大量固定成本，銷售增加往往能讓利潤率更快速擴增。

川普改寫政策

推動金價上漲的是全球政治版圖的劇烈變化。川普政府在 2025 年 4 月重新點燃關稅議題，當時市場一度擔憂美國經濟前景，導致美元兌主要貨幣大幅走貶。如今美元仍大致維持在當時的水準附近，但各國央行紛紛降低美元在外匯存底中的比重，轉而增加黃金配置。

但真正將這些股票推升至目前高度的關鍵因素，則是去監管化。這包括放寬銀行必須持有的準備金要求，釋放更多資金用於放款或併購，以及加快聯邦貿易委員會 (FTC) 與司法部對交易的審查流程，降低企業的交易成本，並提高交易完成的確定性。