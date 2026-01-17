美股多頭不只靠權值股 標普500近兩成個股今年漲10%以上
鉅亨網編譯余曉惠
巴隆周刊 (Barron’s) 統計，標普 500 指數成分股中約有 18% 股票，今年截至周五 (16 日) 上漲至少 10%，遠高於過去五年同期間平均僅 9.4% 的占比。為何這數十檔股票得以直線上漲？巴隆表示，原因其實很簡單：世界正在快速改變。
在股票市場上，幾乎每天都會聽到有人說：「你看到那檔股票了嗎？簡直一路往上衝。」這樣的描述並不誇張，根據巴隆統計，這其實是近期趨勢的延伸，數十檔強漲的股票過去一年漲幅超過 50%，主要集中在科技、金融與金屬礦業類股。
如今，這批強勢股的總市值已超過 4 兆美元，股價走勢看起來幾乎呈現拋物線式上揚，接近一條直線往上。
AI 改變世界
最新的強勢股包括美光 (Micron)(MU-US)、威騰電子(Western Digital)(WDC-US) 與 SanDisk(SNDK-US)，這些公司都受惠於來自輝達 (NVDA-US) 等人工智慧 (AI) 晶片製造商對記憶體幾乎永無止盡的需求。這些記憶體類股在過去一年漲幅已超過 200%。
在科技業領域，隨著企業導入 AI 代理 (AI agents) 以提升效率、降低成本，半導體需求隨之暴增，因為資料中心需要龐大的運算能力來訓練 AI 模型。因此，先前由輝達、超微 (AMD-US) 與博通 (Broadcom)(AVGO-US) 獨領風騷的時刻，如今焦點轉向記憶體大廠。
一些 AI 相關企業也迎來輝煌時刻，例如生產小型連接器的 Amphenol(APH-US)，隨著資料中心相關營收占比持續攀升，股價過去一年已翻倍上漲。而市值約 800 億美元、製造玻璃與其他材料的康寧 (Corning)(GLW-US)，在企業加速擴建產能的帶動下，同期上漲 88%。
AI 趨勢同樣推動銅價及銅礦股上漲，銅價過去一年上漲 30%，南方銅業 (Southern Copper)(SCCO-US) 過去一年則上漲 91%。由於礦業具有大量固定成本，銷售增加往往能讓利潤率更快速擴增。
川普改寫政策
即便是金礦股也出現強勁漲勢，儘管與 AI 無關，紐蒙特黃金 (Newmont)(NEM-US) 與巴里克礦業 (B-US) 過去一年股價都翻倍上漲，背後動力來自上漲 66% 的金價。
推動金價上漲的是全球政治版圖的劇烈變化。川普政府在 2025 年 4 月重新點燃關稅議題，當時市場一度擔憂美國經濟前景，導致美元兌主要貨幣大幅走貶。如今美元仍大致維持在當時的水準附近，但各國央行紛紛降低美元在外匯存底中的比重，轉而增加黃金配置。
在美國凍結俄羅斯央行數千億美元資產之後，各國央行對美元疑慮加深，黃金因此成為更受青睞的避險資產，也直接讓金礦股受惠。
美國銀行股同樣大幅上漲。花旗集團 (C-US) 與高盛 (GS-US) 過去一年股價均上漲約 50%，其中一個原因是，市場預期隨著聯準會 (Fed) 降息，銀行的資金成本下降，放款需求與併購相關的手續費收入將同步增加。
但真正將這些股票推升至目前高度的關鍵因素，則是去監管化。這包括放寬銀行必須持有的準備金要求，釋放更多資金用於放款或併購，以及加快聯邦貿易委員會 (FTC) 與司法部對交易的審查流程，降低企業的交易成本，並提高交易完成的確定性。
巴隆指出，當 AI 正在重塑商業世界、川普政府正在重塑政策環境，在兩股力量都已深深反映在股價的狀況下，投資人必須將其納入考量。
- 美股強，台股更悍！主動選股力求超額報酬！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇