2026-01-17

川普政府為推動鼓勵為人工智慧 (AI) 資料中心興建電廠的政治提案，要求科技公司簽下 15 年期合約為新電廠買單，有助穩定一般民眾電費，消息一出，電力股幾家歡樂幾家愁。

川普推新AI供電計畫 電力設備股歡漲、發電業者哀怨 (圖:Shutterstock)

白宮預期，這場拍賣可為電廠建設帶來超過 150 億美元資金。PJM 電網涵蓋 13 個州與華盛頓特區，服務約 6,500 萬名用戶，也是全美資料中心最密集的電力系統。

設備商成最大贏家，電廠落寞

GE Vernova 股價周五上漲 6.1%，市場預期該公司的天然氣渦輪機需求將大幅成長。Jefferies 分析師 Julien Dumoulin-Smith 指出，GE Vernova 是這項計畫「最明確的受益者」。

相較之下，Constellation 股價重挫 9.8%，投資人擔心這項拍賣機制會削弱既有電廠的用電需求。另一家大型發電業者 Vistra 股價也下跌 7.6%。此外，由於白宮的計畫還可能對部分電價設限，進一步壓抑這些公司未來營收。

科技公司自付電力成本

川普獲得 PJM 區域內部分州政府支持，包括維吉尼亞州、賓州與馬里蘭州。賓州州長 Josh Shapiro、馬里蘭州州長 Wes Moore 等，周五在白宮簽署「原則聲明」，說明電網將如何因應資料中心帶來的龐大用電需求。

這些州政府主張，資料中心業者必須自行承擔電力成本，即使實際沒有用電，也要照付不誤。

川普計畫的核心構想是：科技公司簽署至少 15 年的長期購電合約，讓電力公司願意承擔風險、投資興建新電廠。

白宮發言人 Taylor Rogers 說：「確保美國人民擁有可靠且負擔得起的電力，是總統最優先的政策之一，這項計畫將為中大西洋地區帶來迫切需要的長期紓解。」

巴隆周刊 (Barron’s) 指出，如果科技公司自行出資，一般用戶理論上就不必為新電力基礎建設買單。從理論上看，這項作法可同時解決兩大問題：滿足 AI 資料中心的龐大用電需求，以及在電價飆升之際，避免轉嫁成本給消費者。

目前 PJM 用戶為確保電力容量，支付的費用已創新高，資料中心需求開始對電網造成明顯壓力，也導致許多社區反對新資料中心進駐。

計畫仍有變數

這項議題已醞釀數月。川普本周稍早曾在 Truth Social 發文暗示，正與科技公司合作解決電力問題。微軟周二也表示，將自行負擔資料中心的全部用電成本，並補回資料中心所消耗的水資源。微軟曾因不願支付更高比例的電力建設費，與公用事業陷入爭論。

不過，川普的計畫並非完全確定下來，仍須獲得 PJM 這個非營利區域電網營運商同意。PJM 並未參與周五的活動，但表示正在「檢視白宮與州長提出的原則」，並將公布自身的完整方案。

此外，設備供應也是一大挑戰。GE Vernova 最大的渦輪機產能已排到 2028 年。

環團反彈

在美國，發電產業主要由州政府與區域電網監管，聯邦政府提供部分指引。但川普在本屆任期內，已更積極介入電力市場，包括要求原本將關閉的燃煤電廠繼續運轉，並叫停多座離岸風電計畫。

部分環保團體擔心，川普的政策將引發化石燃料電廠建設潮，不利於環境與潔淨能源發展。