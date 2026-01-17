鉅亨網編譯許家華 2026-01-17 14:00

蘋果 (AAPL-US) 宣布，將於美東時間 1 月 29 日盤後公布 2026 財年第一季（Q1）財報，並於同日舉行電話會議，由執行長庫克（Tim Cook）與財務長帕雷克（Kevan Parekh）向投資人說明營運表現與未來展望。第一季涵蓋年底假期旺季，向來是蘋果全年營收最高的季度，市場高度關注其是否再度刷新紀錄。

上一季創高表現奠定市場期待

回顧 2025 財年第四季，蘋果營收達 1025 億美元，高於前一年的 949.3 億美元，創下單季新高，每股盈餘為 1.85 美元。其中，iPhone 營收 490.2 億美元，高於去年同期的 462.2 億美元；Mac 營收 87.3 億美元，明顯優於前一年的 77.4 億美元；iPad 營收 69.52 億美元，呈現小幅成長。服務事業營收攀升至 287.5 億美元，持續成為公司最穩定的成長動能，而穿戴裝置與配件業務則略有下滑。

華爾街預估 Q1 營收上看 1380 億美元

分析師普遍預期，蘋果 2026 財年第一季營收將達約 1383.5 億美元，預測區間介於 1366.6 億至 1427.4 億美元之間；每股盈餘平均預估約 2.67 美元，最高預測達 2.80 美元。部分機構估計略為保守，但仍一致認為，該季有望成為蘋果歷史上表現最強勁的季度之一。

股價短線回落 投資人等待關鍵指引

近一個月來，蘋果股價下跌約 5.1%，表現落後大盤與科技類股，顯示市場已提前反映部分利多。投資人關注財報是否能帶來正面驚喜，特別是公司對於未來季度營收、毛利率與資本支出的最新看法。

新產品效益延續至第一季

2025 年第四季，蘋果推出 iPhone 17 系列、iPhone Air、Apple Watch Series 11、Apple Watch SE 3、Apple Watch Ultra 3，以及 AirPods Pro 3 等新品。由於上市時間接近年底，相關銷售動能預期將在 2026 財年第一季全面反映，成為推升營收的重要因素。

關稅成本成為壓力因素

在成本面，蘋果 2025 財年第四季關稅支出約 11 億美元，全年累計約 20 億美元。公司預估 2026 財年第一季的關稅相關成本將進一步上升至約 14 億美元，市場將關注此一變數對毛利率的影響。

電話會議聚焦 AI 與服務成長

除了財務數字外，市場亦期待管理層在電話會議中說明人工智慧布局、Apple Intelligence 相關進展，以及服務事業的中長期成長策略。分析師認為，若服務收入持續雙位數成長，加上硬體銷售維持穩健，將有助於蘋果在 2026 財年延續成長動能。