鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-17 21:00

被外界形容為「矽谷史上最昂貴官司」的馬斯克控告 OpenAI 一案，近日出現關鍵進展。法院一口氣解封超過 100 份證詞與內部文件，內容涉及 OpenAI 高層早期的決策內幕、股權安排與組織轉型爭議，引發科技圈高度關注。

奧特曼秘密持股OpenAI！法庭文件曝光Brockman日記：早想轉獲利踢走馬斯克。（圖：Shutterstock）

馬斯克本人也在社群平台放話表示，「迫不及待想開庭」，並強調審理過程與證詞內容將「令人震驚」。

‌



最新公開的法庭文件顯示，OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）被指控曾隱瞞其透過 Y Combinator（YC）基金間接持有 OpenAI 股份的事實，並同時擔任 OpenAI 非營利組織的「獨立董事」與執行長。

這一點與奧特曼 2024 年在美國國會聽證會上的說法形成對比。當時他曾明確表示，自己「不持有 OpenAI 任何股份」，並強調投入該組織是出於熱愛。

不過，法庭文件指出，董事會後來得知奧特曼除透過 YC 基金持股外，還私下掌控 OpenAI 創業基金。

部分投資人則為奧特曼辯護，指出其股份是透過特殊目的載體（SPV）間接持有，從法律定義上不等同於直接持有 OpenAI 股權，屬於「字面上沒有說謊，但實質上具有誤導性」。

OpenAI 總裁 Brockman 私人日記成為關鍵證據

本案最具爆炸性的證據，來自 OpenAI 總裁 Greg Brockman 於 2017 年 9 月至 11 月間撰寫的私人日記。

這些內容經由法律發現程序被強制公開，成為馬斯克指控 OpenAI 高層「欺詐」的重要依據。

日記中，Brockman 直言希望「擺脫馬斯克」，並坦承將馬斯克排除在外是既定目標。

他在其中一段寫道，接受馬斯克的條件將「摧毀組織的選擇能力與經濟利益」，甚至直接承認：「真實答案是，我們想讓他（馬斯克）出局。」

其中一段 2017 年 11 月的日記內容尤為關鍵。Brockman 當時寫道，未經馬斯克同意便將非營利組織轉型為 B-Corp（共益企業）「在道德上極其敗壞」，並警告馬斯克並非「容易被愚弄的人」。

然而，數日後他又在另一篇標題為〈我們的計畫〉的日記中寫道：「如果能賺到數十億當然很好，也許我們應該轉型為營利性公司。」

與此同時，2017 年 11 月，奧特曼仍在電郵中向馬斯克保證，OpenAI 團隊「仍致力於非營利結構」。

馬斯克於 2015 年至 2018 年間，向 OpenAI 捐贈約 4,400 萬美元，當時 OpenAI 仍以「為全人類福祉發展 AI」為宗旨的非營利組織。

這些日記內容如今被視為支持欺詐指控的核心證據，顯示 OpenAI 領導階層一邊公開承諾非營利，一邊私下策劃完全不同的劇本。

OpenAI 反擊：馬斯克才想掌控 AGI

面對指控，OpenAI 並未被動應對，而是在官網設立專頁，逐條反駁馬斯克提出的證詞，雙方隔空交火，戲劇性十足。

OpenAI 的核心反駁是，馬斯克在法庭上「斷章取義」。OpenAI 指出，馬斯克早在 2017 年就已同意 OpenAI 最終走向營利結構，雙方真正的分歧並非是否營利，而是「控制權歸屬」。

OpenAI 進一步披露，馬斯克曾要求取得 50% 至 60% 的多數股權、初始董事會控制權，並希望親自出任執行長。

當這些條件遭到拒絕後，馬斯克甚至提到要「讓自己的孩子控制 AGI」，此番言論據稱讓其他創辦成員感到震驚。

OpenAI 也指控，馬斯克不斷提起訴訟，實際目的是拖延 OpenAI 的研發進度，為其自家 AI 公司 xAI 爭取時間。

由於雙方說法分歧、證據高度爭議，法官表示，本案「存在大量事實爭議」，適合交由陪審團裁決，而非法院直接判定。