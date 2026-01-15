〈台積電法說〉不擔憂英特爾競爭 較擔心台灣電力問題
鉅亨網記者魏志豪 台北
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (15) 日召開法說會，外資提問英特爾 (INTC-US) 晶圓代工有所進展是否影響台積電市佔率，魏哲家表示，「不會」，強調現階段競爭「不是靠砸錢就能追上」，且台積電過去三十年也同樣面臨競爭，有信心維持營運成長目標，但也在提問環節中表示，比較擔心台灣的電力供應問題。
魏哲家指出，先進製程與系統整合愈來愈複雜，競爭不是靠砸錢就能追上，一項先進技術通常需要約 2 至 3 年的準備期，完成後才能把設計落實到產品中，而產品通過認證或核准後，要進入量產、拉升良率與產能爬升期，往往還要再 1 到 2 年。
魏哲家直言，台積電向來都有競爭對手，而且是強勁的對手，公司正視對方投入與進展，但不會因此動搖，強調台積電將持續以技術領先、製造能力與客戶信任為核心，推動業務依既定方向成長，並在競爭環境中延續長期優勢。
另外，針對外資提問能源相關問題，魏哲家坦言，他擔心台灣的電力供應，因為台積電需要有充足的電力，才能不受限的擴張產能，坦言雲端服務業者跟他說台積電的晶圓供應才是瓶頸，請他先解決晶圓供應問題。
- 股債之外第三選擇 原物料強勢接棒
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇