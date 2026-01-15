〈台積電法說〉不擔憂英特爾競爭 較擔心台灣電力問題

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-01-15 19:12

台積電董事長暨總裁魏哲家。(業者提供)

魏哲家指出，先進製程與系統整合愈來愈複雜，競爭不是靠砸錢就能追上，一項先進技術通常需要約 2 至 3 年的準備期，完成後才能把設計落實到產品中，而產品通過認證或核准後，要進入量產、拉升良率與產能爬升期，往往還要再 1 到 2 年。

魏哲家直言，台積電向來都有競爭對手，而且是強勁的對手，公司正視對方投入與進展，但不會因此動搖，強調台積電將持續以技術領先、製造能力與客戶信任為核心，推動業務依既定方向成長，並在競爭環境中延續長期優勢。