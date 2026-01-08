AI資料中心引爆電力危機！高盛：美備用不足 陸恐後來居上

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-08 09:50

高盛集團 (GS-US) 最新報告指出，美國資料中心用電需求的爆炸性成長正引發嚴峻的電力危機，預計 2030 年全美電網備用容量將普遍告急。這項結構性瓶頸可能為中國在 AI 競賽中創造領先機會。

高盛全球大宗商品研究聯席主管 Samantha Dart 明確指出，若電力約束持續加劇，中國可望實現 AI 領域的反超。她強調，美國新增發電能力遠落後需求成長。

根據業界標準，電網需維持至少 15% 的備用裕度 (尖峰負載與可用發電能力的差值)，但部分電網目前已跌破此數字，且隨著資料中心耗電量激增，未來數年情勢將進一步惡化。

由於美國電力系統高度分散化，由眾多區域電網和公用事業公司組成，加上近 20 年投資疲軟，基礎建設舉步維艱。

高盛美國電力與公用事業研究主管 Carly Davenport 指出，即便政府將 AI 競爭列為國家優先事項，最終成敗仍取決於監管執行力，包括簡化項目審批、改革僵化的電力市場規則，以及加速老舊電網升級。

資料中心負載激增正推高本已昂貴的電費。過去兩年，全美平均電價上漲約 9%，紐約市和馬里蘭州電價漲幅近 20%，佛州和新罕布夏州電價反而下降。

Davenport 警告，電費飆升已成為全美 36 州州長選舉的核心議題，能源通膨正演變為重大政治經濟挑戰。