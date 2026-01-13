search icon



川普點名微軟做出「重大調整」 別讓美國人為AI電力埋單

鉅亨網編輯林羿君

美國總川普在回應美國選民對電價上漲的關切時表示，其政府已與微軟 (MSFT-US) 展開磋商，以確保消費者「不必為龐大的資料中心埋單」。

cover image of news article
川普點名微軟做出「重大調整」 別讓美國人為AI電力埋單。(圖:shutterstock)

川普並在社群平台 Truth Social 的貼文中補充指出，儘管這些資料中心「對人工智慧熱潮至關重要」，但「建設它們的大型科技公司必須『自行負擔成本』」。川普表示微軟將進行「重大調整」，並樂見其努力抑制電力價格，並暗示其他公司也將做出類似承諾。


美國的電價漲幅已高於整體通膨速度，加劇民眾對能源及其他民生必需品成本上升的抱怨。隨著共和黨與民主黨在今年 11 月角逐期中選舉，電費議題勢必持續發酵。

微軟尚未針對川普的發言做出回應。不過，微軟副董事長兼總裁布拉德 · 史密斯計畫於週二 (13 日) 在華盛頓的一場活動中發表相關宣布。

美國期中選舉將在今年稍後登場，川普正設法壓低消費者物價。儘管川普政府在各國 AI 競賽的過程中大力支持資料中心建設，但這波快速擴建導致部分相關電費暴漲，如今正威脅共和黨在國會的多數席次。這也讓美國電網的營運單位與監管機構感到棘手：他們必須設法分攤這筆成本，同時確保電力供應可靠且充足。

CNBC 去年底報導，美國電力公司在 8 月向消費者收取的電費，較一年前上漲 6%，這也包括那些設有許多資料中心的州。
 


AI資料中心AI耗電電價通膨川普期中選舉

