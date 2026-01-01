鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2026-01-17 02:22

近年來，美國最大電網 PJM 電價飆升，很大程度是因為科技公司建資料中心來訓練和運行 AI。川普政府周五 (16 日) 公布計畫，希望推動科技公司為新電廠付費，以壓低民用電費並支持資料中心發展。

川普的國家能源主導委員會負責人與數州州長周五宣布協議，敦促 PJM 舉行緊急電力批發拍賣。這項史無前例的計畫有兩個目標：加速建設資料中心所需的新電廠，以及解決誰該承擔電力需求成長成本的緊張關係。

美國內政部長柏根 (Doug Burgum) 說：「能源不能與經濟分開。可靠、可負擔、安全的能源是壓低通膨的關鍵。」

PJM 電網服務超過 6700 萬人、涵蓋 13 州，包括北維吉尼亞州，該地是全球最大資料中心市場。PJM 預期到 2030 年，系統尖峰需求將比今年高 17%。

15 年期合約鎖定供應

緊急拍賣將讓科技公司競標 15 年期新發電容量合約，協助確保供應並抑制價格波動。白宮官員說，川普要 PJM 建 150 億美元新基載發電，也要 PJM 限制現有電廠在容量市場的收費上限，以保護用戶。

這項計畫獲跨黨派支持，出席州長包括賓州民主黨州長 Josh Shapiro、馬里蘭州民主黨州長 Wes Moore，以及維州共和黨州長 Glenn Youngkin。Shapiro 說，PJM 在能源需求上升時「讓新發電上網太慢」，導致價格上漲。

電力供應不足的原因，主要是許多電力公司在沒有長期購電承諾時，就難以負擔新建廠的成本。PJM 現行規則是舉行 12 個月期的定期電力拍賣。15 年期拍賣能在這個以價格波動和發電商破產聞名的市場確保十多年收入，使開發商對長期前景更有信心，願意投資建更多電廠。同時，科技公司也能鎖定所需電力。

電價飆升引政治效應

儘管川普競選時承諾降低能源價格，美國許多地區水電費仍在漲。這個問題在紐澤西和維吉尼亞州州長選舉中扮演重要角色，民主黨人 Mikie Sherrill 和 Abigail Spanberger 分別在兩州大勝。

根據監督機構 Monitoring Analytics，PJM 電力容量價格近年飆升，230 億美元歸因於資料中心。這些成本轉嫁給消費者，監督機構去年 11 月寫信給 PJM 說，這等於「大規模財富轉移」。

PJM 最近拍賣顯示，2027 年比可靠性要求短缺 6GW，相當於 6 座大型核電廠。約翰霍普金斯大學研究員 Abe Silverman 說，未來停電不是每 10 年發生一次，而是會更頻繁。