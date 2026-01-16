華爾街預計2027年全球AI支出將突破3兆美元
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
2026 年初，華爾街針對人工智慧支出的討論持續升溫。看好者認為市場正處於大規模轉型的早期階段，未來幾年企業將投入數十億美元；而看淡者則警告，這場由投資者驅動的 AI 熱潮可能過度炒作，正處於類似網際網路泡沫的破裂邊緣。
儘管觀點分歧，但根據技術洞察公司 Gartner 的預測，企業在 AI 的投入將持續增長。數據顯示，全球 AI 支出預計在 2026 年達到 2.53 兆美元，並在 2027 年攀升至驚人的 3.33 兆美元。 其中，大部分資金將流向 AI 基礎設施。
Gartner 預計，企業在 2026 年將投入 1.36 兆美元構建基礎架構，2027 年這一數字將增至 1.75 兆美元。
在硬體供應方面，龍頭企業表現強勁。輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳表示，公司有望在 2026 年底前售出價值 5,000 億美元的 GPU。 AMD (AMD-US) 執行長蘇姿丰則預估，光是數據中心市場在 2030 年的價值就將達到 1 兆美元。
Gartner 副總裁 John-David Lovelock 表示，目前 AI 晶片與伺服器製造商未來 18 到 24 個月的庫存已經售罄，數據中心領域的需求並未見放緩。
然而，市場也正步入所謂的「幻滅谷底期」，即技術熱潮消退、現實考驗開始的階段。若 AI 應用未能達到預期，部分企業可能會縮減開支。
Lovelock 說：「低谷實際上會對市場上的供應商產生影響。」
他解釋稱，一旦技術進入低谷，天使投資與早期的 A 輪及 B 輪融資，將變得更具挑戰性，且市場焦點將從單一解決方案轉向整合平台，這預示著未來將出現更多的併購活動。
