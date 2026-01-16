鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-16 16:10

2026 年初，華爾街針對人工智慧支出的討論持續升溫。看好者認為市場正處於大規模轉型的早期階段，未來幾年企業將投入數十億美元；而看淡者則警告，這場由投資者驅動的 AI 熱潮可能過度炒作，正處於類似網際網路泡沫的破裂邊緣。

華爾街預計2027年全球AI支出將突破3兆美元(圖:shutterstock)

儘管觀點分歧，但根據技術洞察公司 Gartner 的預測，企業在 AI 的投入將持續增長。數據顯示，全球 AI 支出預計在 2026 年達到 2.53 兆美元，並在 2027 年攀升至驚人的 3.33 兆美元。 其中，大部分資金將流向 AI 基礎設施。

Gartner 預計，企業在 2026 年將投入 1.36 兆美元構建基礎架構，2027 年這一數字將增至 1.75 兆美元。

在硬體供應方面，龍頭企業表現強勁。輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳表示，公司有望在 2026 年底前售出價值 5,000 億美元的 GPU。 AMD (AMD-US) 執行長蘇姿丰則預估，光是數據中心市場在 2030 年的價值就將達到 1 兆美元。

Gartner 副總裁 John-David Lovelock 表示，目前 AI 晶片與伺服器製造商未來 18 到 24 個月的庫存已經售罄，數據中心領域的需求並未見放緩。

然而，市場也正步入所謂的「幻滅谷底期」，即技術熱潮消退、現實考驗開始的階段。若 AI 應用未能達到預期，部分企業可能會縮減開支。

Lovelock 說：「低谷實際上會對市場上的供應商產生影響。」