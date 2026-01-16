鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-16 17:40

國際貨幣基金 (IMF) 下周即將公布最新的全球經濟成長預測，IMF 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 預告全球經濟面對貿易衝擊仍具韌性，將維持「相當強勁」的成長。

喬治艾娃周四 (15 日) 訪問基輔時接受路透採訪，她表示，IMF 可能會像世界銀行 (World Bank) 本周一樣，再次略微上修經濟成長預測。

IMF 在去年 10 月已將 2025 年全球國內生產毛額 (GDP) 成長預測，從 7 月的 3.0% 上修至 3.2%，理由是美國關稅帶來的衝擊小於最初預期，2026 年的展望則維持 3.1% 不變。

在被問及 1 月預測會呈現什麼情況時，喬治艾娃說：「差不多維持原狀——全球經濟相當有韌性，貿易衝擊並未阻礙全球成長，目前表現相當強勁，但下滑風險仍偏高。」

IMF 預定下周一 (19 日) 發布「世界經濟展望」(WEO)更新報告，喬治艾娃指出，當前風險主要來自地緣政治緊張局勢、以及快速的技術變革。

她透露，全球經濟可能表現良好，但如果投入人工智慧 (AI) 的龐大資源未能如承諾帶來生產力的提升，也可能面臨嚴重的金融困境。

她說：「我們身處一個更加不可預測的世界，但許多企業和決策官員的行為，似乎仍認為世界未改變。」

喬治艾娃還表示，她擔心許多國家未建立足夠的儲備來因應可能出現的新衝擊。她指出，IMF 目前有 50 個貸款計畫，數量在歷史上偏高，但仍在準備因應更多國家申請資金的情況。

IMF 總裁說，儘管去年美國總統川普對世界上幾乎每個國家都施加了巨額關稅，但美國經濟表現「相當令人印象深刻」。

她指出，整體關稅水準低於最初威脅的水準，美國僅占全球貿易約 13-14%，其他大部分國家迄今也暫時避免實施報復性措施，這有助於遏制美國對等關稅帶來的衝擊。

不過喬治艾娃提醒，如果貿易情勢惡化，通膨和總經條件仍可能惡化。