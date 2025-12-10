IMF總裁向北京喊話：中國太大須靠內需成長、出口模式加劇全球貿易緊張

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-12-10 21:02

綜合外媒周三 (10 日) 報導，國際貨幣基金組織 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 在出訪北京時警告，中國在製造業的主導地位可能加劇全球貿易緊張局勢，敦促北京採取更大行動，將經濟轉向國內消費。她指出，作為全球第二大經濟體，中國規模太大，無法靠出口創造太多成長。

IMF總裁在北京呼籲中國加速經濟轉型，減少對出口的依賴，擴大內需消費。(圖:Reuters/TPG)

喬治艾娃強調，中國經濟模式的改變「早就應該進行」，現在必須加速推動。

‌



貿易順差破兆 國際批評聲浪升高

在中國，工廠的精密度和效率向來是國家自豪的象徵，北京往往對出口驅動模式的批評不以為然，反而將自己塑造成遭受美國等國不公平保護主義的受害者，並自詡為開放市場的捍衛者。

但隨著中國出口飆升至歷史新高，北京的辯護在國際上越來越難獲得認同，部分歐洲國家已加入美國行列批評中國的做法。

中國今年前 11 個月的出口較去年同期成長 5.4%，成為經濟的一大亮點。然而內部卻面臨房地產市場持續疲軟、青年失業率居高不下以及政府債務水準過高等挑戰。房價低迷，加上中國民眾特別是年長者傾向儲蓄以備不時之需，都壓抑了今年的中國內需。

喬治艾娃甚至在記者會上向在場的眾多中國年輕記者喊話：「中國指望你們成為內需的驅動力。你們需要幫助父母、祖父母改變態度，讓他們認為花錢消費是愛國行為，進而提升中國的內需。」

IMF 上調成長預測 但警告風險

IMF 預測，受經濟挑戰影響，中國國內生產毛額 (GDP) 成長率可能從今年的約 5% 放緩至 2026 年的約 4.5%。不過 IMF 將明年的成長預測上調 0.3 個百分點，原因是關稅低於預期以及政府刺激措施發揮效果。該組織也將 2025 年成長預測上調 0.2 個百分點至 5%。

中國出口規模不僅對美國和歐洲等富裕國家構成挑戰，也開始衝擊非洲、東南亞和拉丁美洲，越來越多中國商品被轉往這些地區。儘管面臨貿易緊張局勢，以及美國總統川普承諾將更多製造業帶回美國，許多經濟學家仍認為未來幾年中國在全球商品出口的占比將持續成長。

中國企業今年忙於在全國各地的工廠部署先進機器人和 AI 技術，鞏固中國的製造業主導地位。

建議強化社會安全網 處理殭屍企業

IMF 周三提出多項建議，包括強化社會安全網以增強民眾消費信心、增加農村地區的社會支出，以及縮減政府產業政策規模。喬治艾娃表示，IMF 估計中國需要在未來三年投入約 GDP 的 5%，才能「果斷」解決房地產問題。

她強調應更積極完成預售屋的建設，並更果斷地讓「不具生存能力」的開發商退場。「我們稱它們為殭屍企業。那就讓殭屍離開吧。」她說。

習近平態度冷淡 偏好科技自主

這些建議對已習慣西方經濟學家相關呼籲的中國官員來說並不陌生。然而領導人習近平對進行如此劇烈的改變態度冷淡，更傾向於專注高階製造業，將中國打造成科技強國，同時僅象徵性的採取措施鼓勵消費。

中美關係不佳只會強化中國在半導體到汽車等關鍵技術上實現自給自足的決心。但中國政府為實現這些目標投入的龐大資金造成嚴重浪費，損害生產力成長，並使電動車製造商等企業被迫擴大出口。