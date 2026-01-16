鉅亨網編輯林羿君 2026-01-16 15:27

法國總統馬克宏週四 (15 日) 表示，法國如今已超越美國，成為向烏克蘭提供情報的主要來源。

馬克宏：法國已取代美國 成烏克蘭主要情報來源。(圖:shutterstock)

馬克宏在向法國軍方發表的新年談話中指出：「一年前，烏克蘭在情報能力上幾乎全面依賴美國；而現在，其中 3 分之二 2 由法國提供。」

這番言論顯示，西方國家對這場戰爭的支援結構正在發生變化，也暗示美國可能已縮減與烏克蘭之間的軍事合作關係。

不過，上述說法與烏克蘭總統澤倫斯基任命為辦公室主任、並曾擔任烏克蘭軍事情報首長的布達諾夫（Kyrylo Budanov）形成對比。布達諾夫去年 12 月表示，基輔在情報方面對華府高度依賴，涵蓋從衛星影像到彈道飛彈發射後的早期預警系統。

烏克蘭國防部主要情報總局（GUR）對此拒絕置評。一名法國國防部官員未就馬克宏的具體說法發表評論，但表示相關情報多屬技術性來源。

美國曾於 2025 年 3 月短暫暫停對烏克蘭的情報分享與援助，當時川普政府正嘗試斡旋基輔與莫斯科之間的停火。約一週後，華府表示將解除該項暫停措施。然而，至今仍不清楚五角大廈是否持續以拜登政府時期的同等水準，向烏克蘭提供情報支援。