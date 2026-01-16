鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-16 13:50

長年擔任摩根大通 (JPM-US) 執行長的戴蒙 (Jamie Dimon) 表示，希望在自己崗位上再工作至少五年。針對正在上演的聯準會 (Fed) 主席「誰是接班人」戲碼，他明白畫下紅線，表示自己「絕對沒有機會」、「百分之百不可能」擔任 Fed 主席。

戴蒙周四 (15 日) 在美國商會 (U.S. Chamber of Commerce) 舉辦的活動中演說，被問及自己的生涯規劃時，他說希望至少在自己的崗位上再工作五年。

戴蒙領導這家美國規模最大、獲利能力最強的銀行已有二十年之久，是美國企業界最傑出的高階主管之一，他的繼任計畫一直是華爾街熱議的話題。他也被視為金融業的重要「國師級」人物，名字曾在民主黨與共和黨政府的潛在官員人選名單中被提及。

戴蒙說：「我熱愛我的工作。至於我還能做多久，這取決於董事會。只要我有精力、有精神、有激情，我就想繼續做下去。」

戴蒙去年曾說摩根大通的繼任計畫沒有變化，並重申他打算在五年內卸任，但沒有提出更具體的時間表。這番話公開之後，摩根大通一位發言人表示，這位執行長是在開玩笑， 繼任計畫沒有任何變化。

摩根大通周二公布的第 4 季獲利超標，但由於投資銀行業務收入不如預期，當日股價收黑下跌。該股周四反彈，終場上漲 0.45% 至每股 309.26 美元。

戴蒙日前也因央行獨立性議題，與美國總統川普公開交鋒。在 Fed 主席鮑爾周末揭露自己因建物整修案面臨美國司法部的事調查之後，戴蒙周二表示，侵蝕央行獨立性「不是一個好主意」，長期下來可能導致更高的通膨與利率。

之後，當川普被問如何回應戴蒙的說法時，川普說：「我認為他錯了。」

但戴蒙在周四再度強調自己的立場，他說：「我認識的每一個人，包括美國總統在內，都說我們需要一個獨立的 Fed 理事會。」

戴蒙說：「我認識的大多數人，包括美國總統在內，都會公開表達自己的意見，而他們本來就有這樣的自由。」

戴蒙指出，真正的問題在於，某些作為是否正在侵蝕央行的獨立性，「如果侵蝕得太多——這是我的看法，只是我的意見——結果將是推升利率，而不是壓低利率。道理就這麼簡單。」

被問到是否有可能考慮成為 Fed 主席時，戴蒙明確予以駁斥。