鉅亨網編譯許家華 2026-01-16 11:39

OpenAI 近日致函投資人與往來銀行，警告外界須為馬斯克在訴訟開庭前提出「刻意誇張、吸睛」的指控做好心理準備。該封信於週四 (15 日) 寄出，指出隨著馬斯克對 OpenAI 提起的訴訟將於今年 4 月進入審理程序，相關言論可能升高，並引發市場與投資人疑慮。

這起案件被視為馬斯克與 OpenAI 多年紛爭的公開升級。OpenAI 在信中試圖提前安撫投資人情緒。該公司近年已從創投機構募得數十億美元，最新估值高達 5,000 億美元。馬斯克於 2015 年與 OpenAI 執行長奧特曼等人共同創立該機構，當時定位為非營利研究組織。

馬斯克於 2024 年對 OpenAI 提起訴訟，指控自己在公司轉向營利模式過程中遭到「刻意操弄」與「欺騙」，並稱 OpenAI 建立了一個「不透明的營利關係網絡」，其中包括與微軟的數十億美元合作。馬斯克雖於 2018 年退出董事會，但主張自己有權取得其貢獻所衍生之所有智慧財產價值，金額可能高達數十億美元。

OpenAI 在信中表示，公司對自身法律立場具有充分信心，「我們擁有強而有力的抗辯，並對勝訴機率充滿信心」。信中同時指出，即便考量目前訴訟進展，該案的合理價值也不應超過馬斯克當年捐助的 3,800 萬美元，但仍強調結果並無絕對保證。OpenAI 拒絕對該信函內容進一步置評。